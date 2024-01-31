В Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку на мотоцикл с людьми: есть раненые, — ОВА

По данным главы администрации Александра Прокудина, пострадавших госпитализировали со взрывными травмами и обломочными ранениями.

В Херсонской области российские военные в Бериславе подбросили взрывное устройство на мотоцикл с пассажирами. В результате инцидента пострадали муж и жена, они получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"Под удар попали супруги. 65-летний мужчина и 62-летняя женщина ехали по городу на мотоцикле, когда оккупанты сбросили на них два взрывных предмета", — рассказал он.

По информации представителя главного управления внутренних дел (ГУВД), пострадавшие были госпитализированы с травмами, вызванными взрывом, а также с ранениями, связанными с обломками.

"Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное", — констатировал Прокудин.

Напомним, что 30 января в оккупированных Олешках на Херсонщине российские военные расстреляли гражданского мужчину. Он получил 7 пулевых ранений.

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