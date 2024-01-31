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Военный Фокус Российско-украинская война

"Много защитников Мариуполя": Украина провела масштабный обмен пленных (фото)

Диана Бондаренко
Украина вернула 207 военнопленных

Это второй крупный обмен после длительного перерыва. Из плена РФ вернули бойцов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

В среду 31 января Украине удалось вернуть из российского плена 207 граждан. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Наши — дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря ни на что", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина помнит о каждом и каждой, кто находится в плену РФ. Президент отметил, что нужно вернуть всех — и военных, и гражданских.

"Работаем над этим. Сейчас — очередная классная работа команды Украины. Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко — молодцы!" — добавил президент Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Глава Офиса президент Андрей Ермак сообщил, что из плена удалось вернуть военных ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, а именно рядовых, сержантов и офицеров.

"Возвращаем наших людей из российского плена. 207 украинцев — воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции — рядовые, сержанты и офицеры. Много защитников Мариуполя, военных, которые были на "Азовстали", острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях", — сказал Андрей Ермак.

Он отметил, что это уже второй большой обмен после длительного перерыва.

"Мы продолжаем работу и выполнение задачи Президента — вернуть всех. Я благодарен Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за работу", — рассказал он.

Ермак добавил, что еще много украинцев остается в плену, Украина работает над тем, чтобы их вернуть домой.

Напомним, 27 января начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил об обмене пленных, который должен состояться в ближайшее время. Он отметил, что украинская сторона прилагает все усилия, чтобы реализовать этот процесс.