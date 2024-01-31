"Много защитников Мариуполя": Украина провела масштабный обмен пленных (фото)
Это второй крупный обмен после длительного перерыва. Из плена РФ вернули бойцов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
В среду 31 января Украине удалось вернуть из российского плена 207 граждан. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Наши — дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря ни на что", — сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что Украина помнит о каждом и каждой, кто находится в плену РФ. Президент отметил, что нужно вернуть всех — и военных, и гражданских.
"Работаем над этим. Сейчас — очередная классная работа команды Украины. Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко — молодцы!" — добавил президент Зеленский.
Глава Офиса президент Андрей Ермак сообщил, что из плена удалось вернуть военных ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, а именно рядовых, сержантов и офицеров.
"Возвращаем наших людей из российского плена. 207 украинцев — воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции — рядовые, сержанты и офицеры. Много защитников Мариуполя, военных, которые были на "Азовстали", острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях", — сказал Андрей Ермак.
Он отметил, что это уже второй большой обмен после длительного перерыва.
"Мы продолжаем работу и выполнение задачи Президента — вернуть всех. Я благодарен Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за работу", — рассказал он.
Ермак добавил, что еще много украинцев остается в плену, Украина работает над тем, чтобы их вернуть домой.
Напомним, 27 января начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил об обмене пленных, который должен состояться в ближайшее время. Он отметил, что украинская сторона прилагает все усилия, чтобы реализовать этот процесс.