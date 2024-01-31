"Не может зависеть только от Германии": Шольц призвал Европу активнее помогать Украине

По словам немецкого канцлера, весь европейский континент должен поддерживать Киев в его борьбе за свободу. Также он напомнил, что границы государств нельзя менять с помощью силы.

Странам европейского континента необходимо увеличить размер военной помощи для Украины. Поддерживать Киев должен не только Берлин. Такое мнение озвучил канцлер Германии Олаф Шольц, передает RP Online.

По его словам, Германия в 2024 году собирается предоставить Украине более половины всей помощи от стран Европы. Соответственно, он считает, что пришло время кому-то еще начать помогать Киеву в его борьбе с российскими оккупантами.

"Она (помощь Украине — ред.) не может зависеть только от Германии. Мы должны поддержать Украину в ее борьбе за свободу", — заявил Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге.

Отдельно во время своего спича немецкий политик заявил, что на европейском континенте продолжает действовать принцип, по которому границы любого из государств нельзя изменять путем силы. Никаких перемен в этой позиции случаться не должно.

Стоит отметить, что накануне Олаф Шольц анонсировал соглашение о гарантиях безопасности для Украины от Германии. Диалог по партнерству в сфере безопасности будет продолжаться, как предположил немецкий канцлер, но нормы соглашения могут быть завершены в ближайшее время.

"У меня есть ощущение, что мы на пороге завершения переговоров", — заявлял Олаф Шольц.

Напомним, 31 января сообщалось, что Украина вскоре получит новый пакет военной помощи от Вооруженных сил Германии (Бундесвера). В перечне вооружения, которое поступит в Украину, не нашлось дальнобойных управляемых авиационных ракет TARUS или большой партии снарядов, однако есть определенное количество ракет для комплексов ПВО.