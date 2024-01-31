Боевые крылья Поднебесной: каким парком новейших J-20 может похвастаться Китай

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день более 10 авиабригад ВВС НОАК могут иметь на вооружении стелс-истребитель J-20. Такую силу нельзя недооценивать.

С 2021 года Китай значительно нарастил производство истребителя пятого поколения J-20, который предназначен исключительно для Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Предположительно, в 2025 году поставки этих машин резко возрастут до 120 единиц, благодаря чему ВВС НОАК увеличат количество бригад, оснащенных новыми самолетами. О вероятном количестве самолетов J-20 в рядах китайских воздушных сил рассказали 31 января обозреватели Bulgarian Military.

С увеличением поставок J-20 все больше бригад ВВС НОАК получают на вооружение этот стелс-истребитель, которій иногда эксперты сравнивают с американскими F-35. Восемь бригад китайских ВВС уже получили J-20 к концу 2022 года, а еще пять, как сообщается, — в 2023 году. Если производство самолетов будет продолжаться в таком же темпе, то к концу этого десятилетия более 30 бригад НОАК будут с гордостью демонстрировать свои J-20.

Также авторы материала отмечают, что в настоящее время две бригады НОАК проводят замену устаревших машин, таких как J-7E и J-11 (вариант Су-27) на новейшие истребители пятого поколения. Это 97-ая воздушная бригада, которая базируется на авиабазе Дазу, расположенной недалеко от города Чэнду, и 4-я воздушная бригада китайских ВВС авиабазы Фошань, что в окрестностях Шэньчжэня.

Последняя имеет большое военное значение, так как на ней размещается костяк подводного флота атомных ракетных лодок страны.

"Близость базы к Тайваню, находящемуся всего в 700 км и являющемуся потенциальной точкой конфликта, еще больше подчеркивает важность этого объекта", — подчеркнули обозреватели.

Эксперты также полагают, что такое наращивание воздушных сил призвано дать понять Японии и Южной Корее, чтобы они воздержались от возможного участия в возможных конфликтах, связанных с Тайванем.

Например, 8-я авиабригада авиабазы Чансин, стратегически расположенная вблизи Корейского полуострова, также сможет похвастаться включением в стремительно расширяющийся клуб обладателей J-20.

Таким образом, более 10 бригад с истребителями J-20 — это сила, которую нельзя недооценивать, утверждают эксперты. По своим характеристикам китайская машина по своим возможностям входит в число самых эффективных истребителей для ведения воздушного боя во всем мире.

Ранее сообщалось, что в преддверии 74-й годовщины со дня основания китайских ВВС Минобороны Китая опубликовало пропагандистский ролик с кадрами боевой работы стелс-истребителя J-20. На видео также показаны пуск ракеты и процедура перехвата и выдворения "иностранных" военных самолетов.