Запах топлива: в Севастополе сообщают о пожаре возле аэропорта Бельбек (фото, видео)

По словам главы оккупационной администрации города Михаила Развожаева, российская ПВО якобы отработала по целям. Тем временем местные жители сообщили о пяти взрывах и масштабном пожаре.

В оккупированном городе Севастополь (Крым) прозвучали несколько взрывов, после чего возник пожар. Об этом в среду, 31 января, сообщает "Крым.Реалии" ("Радио Свобода").

По данным СМИ, в городе слышали по меньшей мере пять взрывов.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", в северной части Севастополя в районе аэродрома Бельбек возник пожар. По словам очевидцев, в этом направлении выехало большое количество спецтранспорта.

Дым в Севастополе

"Севастопольцы ощущают "запах резины и топлива", сообщают наши подписчики", — говорится в сообщении Telegram-канала.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе противовоздушной обороны и падении обломков.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель. По информации от "Спасательной службы Севастополя", на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки. На место направлены все службы", — говорится в сообщении оккупационного чиновника.

Кроме того, по его словам в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал, утверждает Развожаев.

Федоровская улица в Севастополе

Отметим, что перед этим, около 15:40, также сообщалось о серии взрывов в оккупированном Крыму. По данным СМИ, взрывы слышали в Севастополе и в районе города Саки Евпаторийского района.

Днем ранее, 30 января, сообщалось, что украинские военные успешно отработали по радиолокационной станции российской системы противовоздушной обороны (РЛС ПВО) в оккупированном Крыму.