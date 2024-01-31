Залужный предупредил Зеленского, что в РФ планируют мобилизовать еще 400 тыс. человек, — WP

По информации журналистов, главнокомандующий ВСУ предложил усилить мобилизацию, чтобы количество украинских защитников соответствовало ВС РФ. Зеленский же якобы назвал цифру нереалистичной.

На совещании в понедельник, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил главнокомандующему генералу Валерию Залужному, что он его увольняет. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный официальный источник, знакомый с содержанием беседы.

Сложно сказать, отмечают журналисты, что кто-либо из новых командующих сможет улучшить положение Украины на поле боя без значительного увеличения личного состава и вооружений — именно на этом настаивал Залужный во время встречи с Зеленским.

По словам журналистов, генерал Залужный выстроил хорошие отношения с западными партнерами и часто напрямую сообщает о необходимости в тех или иных видах вооружений и получает советы относительно передовой.

Доподлинно неизвестно, планировал ли Зеленский со своей командой снять Залужного с должности до встречи, которая состоялась в понедельник.

Президент сказал главкому, что украинцы устали от войны, западная поддержка сокращается и что, возможно, новому командующему удастся добиться большего.

По сообщениям источников, некоторых представителей штаба Залужного также решили уволить.

Мобилизация в Украине: сколько военных нужно на 2024 год

Разногласия на недавней встрече вызвал и вопрос о мобилизации — о том, сколько солдат будет нужно Украине в 2024 году.

Залужный предложил мобилизовать около полумиллиона человек, Зеленский же назвал эту цифру нереалистичной, сослался на нехватку униформы, оружия и центров для подготовки, а также сложности, связанные с рекрутингом.

По словам Зеленского, не хватает и денег, чтобы платить зарплату такому количеству мобилизованных.

Залужный возразил, что личный состав ВСУ уже сократился из-за растущих потерь, и что масштабы мобилизации в ВСУ должны примерно соответствовать численности российских войск — 400 000, которых планируют мобилизовать в РФ.

Журналисты ссылаются на некоего замкомандира батальона Андрея. Он высказался против ожидающейся отставки главнокомандующего, назвав его позицию по мобилизации вполне рациональной.

"Люди такие: "Нам не нужна мобилизация, там все хорошо", а их-то нет здесь. Они не знают, что здесь происходит", — уточнил он.

Кто заменит Залужного?

Одним из главных кандидатов на замену Залужному называют 38-летнего главу ГУР генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. С его приходом тактика ВСУ может приобрести асимметричный характер — будет больше ударов беспилотниками в российском тылу. Вместе с тем у Буданова, имеющего опыт службы в спецназе, нет опыта командующего армией.

Другой вариант — генерал-полковник Александр Сырский, 58-летний командующий сухопутными войсками Украины, который руководил обороной Киева в первый месяц войны, а затем командовал контрнаступлением в Харьковской области. Но, по словам журналистов, рядовые солдаты считают Сырского командиром советского типа, который, к примеру, слишком долго держал войска под огнем в Бахмуте.

"Мое мнение таково: нельзя сделать что-то подобное [Харьковскому контрнаступлению] прямо сейчас — 80% военных считают Залужного хорошим руководителем. За что его снимают? Не ясно. И кто заменит? Сырский? Боже, надеюсь, что нет. Никто в армии не любит Сырского"", — сказал Александр, командир батальона, дислоцированного на востоке Украины.

По словам военного, "это катастрофический шаг", с которым сопряжено падение морального духа как армии, так и общества.

По словам представителя властей Украины, Залужному предложили другую должность, он отказался и планирует уйти из армии.

На сегодня Залужный остается на своем посту, и официальный приказ об увольнении могут отложить. Подобное уже было в прошлом году. В фракции Зеленского в парламенте объявили, что министра обороны Алексея Резникова уволят. Тот оставался на этом посту еще несколько месяцев, но в конечном итоге все же ушел.

"Есть только одно объяснение: правительство Зеленского просто перекладывает свои ошибки на плечи Залужного", — сказал солдат, который сейчас находится в Авдеевке.

По его словам, Зеленский очень зависим от рейтингов и прекрасно понимает, что рейтинг Залужного намного выше его собственного. Политика не должна мешать военным выполнять свою работу, добавил солдат.

Напомним, что в ТЦК объяснили, могут ли проверять документы на блокпостах. Представитель мобилизационного отделения Дарницкого района Киева Владимир Новосядлый заявил, что гражданам могут предложить проехать и уточнить данные в ТЦК. На уклоняющихся могут составить протокол.

Также сообщалось о том, что изменит новый законопроект о мобилизации для студентов и аспирантов.