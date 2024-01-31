Студента дневной формы мобилизовали в Ужгороде: решение суда появилось через 1,5 года

Парень полтора года прослужил в подразделении ТРО, а за это время его отчислили из учебного заведения, потому что он не мог уделять время учебе, находясь на фронте.

В Ужгороде ТЦК и СП мобилизовал в ряды Сил оборгни 19-летнего студента дневной формы обучения. Полтора года он в суде добивался справедливости. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

Представители ТЦК забрали 19-летнего студента Владимира прямо с вокзала в Ужгороде. В тот же день парня внесли в список военнообязанных, а затем — отправили в подразделение территориальной обороны. Поскольку законодательство Украины не предусматривает мобилизацию студентов дневной формы обучения, то парень подал на ТЦК в суд. Дело рассматривали почти полтора года.

Задержали прямо на вокзале

19-летний студент учился на дневной форме в одном из харьковских вузов. В марте 2022 года после того, как ВС РФ начали активно обстреливать Харьков, он с мамой эвакуировался в Закарпатскую область. На вокзале парня встретили представители полиции и ТЦК и забрали его в военкомат, хотя парень рассказал, что учится на дневной форме и показал свой студенческий билет.

Однако, работники ТЦК внесли его в список военнообязанных и направили в воинскую часть. Командир воинской части, в свою очередь, зачислил Владимира в личный состав и назначил студента на должность пулеметчика.

"Ему сначала в ТЦК сказали, что он может предоставить воинской части документы, подтверждающие его статус студента, и что после этого его уволят. Владимира же мобилизовали за один день и формально даже документов о прохождении военно-врачебной комиссии не предоставили. Но такого основания для увольнения из воинской части, как обучение, нет. То есть ему сразу сказали неправду", — рассказывает адвокат общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека в Чугуеве Роман Лихачев.

Отслужил пулеметчиком и отчислили из университета

Стороне защиты парня трудно было собрать документы для суда, поскольку в Ужгородском РТЦК отказывались выдавать нужные справки, а среди документов было подтверждение, что дело Владимира отсутствует в Ужгородском РТЦК. Он учился в Харькове, и его дело со всеми документами было там.

Суд затянулся на полтора года. Среди ответчиков дела были и Ужгородский РТЦК, и воинская часть, в которую призвали Владимира. За все время состоялось шесть заседаний.

"Задержка возникла в частности из-за того, что на некоторые заседания не появлялись представители ТЦК, на некоторые — воинской части. Также они затягивали с предоставлением нужных документов", — объясняет Роман Лихачев.

Среди документов, которые рассматривал суд, было собственноручно написанное Владимиром заявление о назначении его для прохождения военной службы датировано 4 марта, что не совпадало с днем, когда Владимира уже направили в воинскую часть.

"Проблема законодательства еще в том, что когда незаконно мобилизуют лиц, имеющих право на отсрочку, воинская часть не может их самостоятельно уволить, даже если видит нарушения со стороны ТЦК. Их увольнение может произойти только в судебном порядке. То есть человек должен идти в суд и доказывать, что действия ТЦК незаконны. Этот процесс, как в случае Владимира, может затянуться. В то же время человек служит, часто на передке и подобные действия или бездействие могут привести к смерти человека", — говорит адвокат.

Адвокат Роман Лихачев

До своего освобождения Владимир прослужил полтора года, он воевал пулеметчиком. За это время парня отчислили из учебного заведения, потому что он не мог уделять время учебе, находясь на фронте.

В сентябре 2023 года парня исключили из списков личного состава и уволили со службы по решению суда. Суд удовлетворил иск частично и постановил выплатить компенсацию в размере 50 тысяч гривен.

Сейчас Владимир возвращается к гражданской жизни, планирует возобновиться в университете и закончить обучение. В 21 год Дядюх имеет удостоверение участника боевых действий.

Напомним, что в Украине осудили мужчину, который не ожидал, что его могут мобилизовать до 27 лет.

Ранее в Украине наказали мужчину, от которого отказалась часть. Украинец уже получал "боевые повестки" с приглашением на 5 и 6 июля. По его словам, он приходил в пункт сбора и был направлен в воинскую часть, но там призывника не приняли.