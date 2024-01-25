С первой попытки не мобилизовали: в Украине наказали мужчину, от которого отказалась часть

Украинец получил три "боевые повестки", и проигнорировал только последнюю. До этого он приехал в ТЦК, но быстро вернулся из воинской части домой.

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В Украине осудили мужчину, у которого не было денег на проезд в ТЦК. Об этом говорится в приговоре Гощанского районного суда Ровенской области от 23 января.

Уроженец села Бугрин состоит на учете как военнообязанный. 7 июля 2023 года он прошел медкомиссию и был признан ВВК годным к военной службе. В тот же день украинец получил "боевую повестку", по которой должен был приехать в ТЦК 13 июля.

Мужчина не имел оснований для отсрочки или освобождения от мобилизации, но в военкомате так и не появился. Это квалифицировали как уклонение от призыва.

На суде уклонист признал вину и раскаялся. Он подтвердил, что успешно прошел ВВК и получил повестку, но в ТЦК не явился. Однако выяснилось, что 7 июля мужчина получал "боевую повестку" уже не впервые.

Украинец уже получал "боевые повестки" с приглашением на 5 и 6 июля. По его словам, он приходил в пункт сбора и был направлен в воинскую часть, но там призывника не приняли.

Тогда его привезли в поселок Гоща и вручили повестку уже на 13 июля. Однако мужчина не смог приехать, потому что, как он объяснил, не было денег. Кроме того, он "имеет определенные проблемы со здоровьем из-за перелома берцовой кости со смещением, перенес операцию, ухаживает за матерью".

В материалах дела указана справка от ВВК, что военнообязанный действительно был признан годным еще 30 июня. Уклониста признали виновным и приговорили к четырем годам заключения, но заменили реальное наказание на испытательный срок на два года.

Напомним, журналисты разобрались, какие могут быть основания для получения отсрочки от мобилизации.

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