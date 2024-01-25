З першої спроби не мобілізували: в Україні покарали чоловіка, від якого відмовилась частина

Українець отримав три "бойові повістки", і проігнорував лише останню. До цього він приїхав у ТЦК, але швидко повернувся з військової частини додому.

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В Україні засудили чоловіка, який не мав грошей на проїзд до ТЦК. Про це йдеться у вироку Гощанського районного суду Рівненської області від 23 січня.

Уродженець села Бугрин перебуває на обліку як військовозобов’язаний. 7 липня 2023 року він пройшов медкомісію та був визнаний ВЛК придатним до військової служби. Того ж дня українець отримав "бойову повістку", за якою мав приїхати у ТЦК 13 липня.

Чоловік не мав підстав для відстрочки або звільнення від мобілізації, але у військкоматі так і не з’явився. Це кваліфікували як ухилення від призову.

На суді ухилянт визнав вину та розкаявся. Він підтвердив, що успішно пройшов ВЛК та отримав повістку, але у ТЦК не з’явився. Однак з’ясувалося, що 7 липня чоловік отримував "бойову повістку" вже не вперше.

Українець вже отримував "бойові повістки" з запрошенням на 5 та 6 липня. З його слів, він приходив у пункт збору і був направлений у військову частину, але там призовника не прийняли.

Тоді його привезли у селище Гоща та вручили повістку вже на 13 липня. Однак чоловік не зміг приїхати, бо, як він пояснив, не мав грошей. Окрім того, він "має певні проблеми зі здоров’ям через перелом гомілкової кістки зі зміщенням, переніс операцію, доглядає матір".

У матеріалах справи зазначена довідка від ВЛК, що військовозобов’язаний дійсно був визнаний придатним ще 30 червня. Ухилянта визнали винним та засудили до чотирьох років ув’язнення, але замінили реальне покарання на випробовувальний термін на два роки.

Нагадаємо, журналісти розібралися, які можуть бути підстави для отримання відстрочки від мобілізації.

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