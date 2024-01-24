Українець не прийшов у ТЦК, бо мав везти сина до лікаря: як його покарали

У 6-річного хлопчика діагностований "дитячий аутизм". Чоловік пояснив, що мав бути особисто присутнім під час його візиту до медиків.

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В Україні засудили чоловіка, який не зміг приїхати у військкомат через обстеження своєї дитини у лікаря. Про це йдеться у вироку Білогірського районного суду Хмельницької області від 16 січня.

Уродженець Дніпровщини — солдат запасу, придатний до військової служби за станом здоров’я. У нього є малолітня дитина, але відстрочки від мобілізації чоловік не має.

14 вересня він отримав під розписку "бойову повістку", і вже через два дні мав прийти у пункт збору. Однак у ТЦК так на нього і не дочекались, як і на пояснення, чому не вийшло з’явитись.

На суді ухилянт визнав свою вину. Він пояснив, що 18 вересня планував везти свого сина у Хмельницький до лікаря — на обстеження. Сам батько мав бути обов’язково особисто присутнім.

Відповідно до довідки медзакладу 6-річному сину чоловіка був встановлений діагноз "дитячий аутизм". Однак вироку зазначено, що суд вважає озвучені ним обставини "такими, що спрямовані на уникнення обвинуваченим від кримінальної відповідальності".

Українця визнали винним та призначили йому ув’язнення на півтора року.

"На думку суду, підстави для звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням відсутні, адже це не буде достатнім для його виправлення та не відповідатиме суспільному інтересу в державі, яка протистоїть злочинній військовій агресії РФ, що в разі такого застосування може стати негативним прикладом для інших осіб", — зазначено у документі.

Нагадаємо, голова Національної поліції України Іван Вигівський пояснив, чому поліціянти не можуть роздавати повістки, хоч і готові допомагати з мобілізацією населення.

Юрист Андрій Приходько пояснив, хто та де має право вручати повістки українцям.