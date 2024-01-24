Украинец не пришел в ТЦК, потому что должен был везти сына к врачу: как его наказали

У 6-летнего мальчика диагностирован "детский аутизм". Мужчина объяснил, что должен был лично присутствовать во время его визита к медикам.

Related video

В Украине осудили мужчину, который не смог приехать в военкомат из-за обследования своего ребенка у врача. Об этом говорится в приговоре Белогорского районного суда Хмельницкой области от 16 января.

Уроженец Днепровщины — солдат запаса, пригодный к военной службе по состоянию здоровья. У него есть малолетний ребенок, но отсрочки от мобилизации мужчина не имеет.

14 сентября он получил под расписку "боевую повестку", и уже через два дня должен был прийти в пункт сбора. Однако в ТЦК так его и не дождались, как и объяснений, почему не получилось явиться.

На суде уклонист признал свою вину. Он объяснил, что 18 сентября планировал везти своего сына в Хмельницкий к врачу — на обследование. Сам отец должен был обязательно лично присутствовать.

Согласно справке медучреждения 6-летнему сыну мужчины был установлен диагноз "детский аутизм". Однако в приговоре указано, что суд считает озвученные им обстоятельства "такими, которые направлены на избежание обвиняемым от уголовной ответственности".

Украинца признали виновным и назначили ему заключение на полтора года.

"По мнению суда, основания для освобождения обвиняемого от отбывания наказания с испытанием отсутствуют, ведь это не будет достаточным для его исправления и не будет соответствовать общественному интересу в государстве, которое противостоит преступной военной агрессии РФ, что в случае такого применения может стать негативным примером для других лиц", — говорится в документе.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский объяснил, почему полицейские не могут раздавать повестки, хотя и готовы помогать с мобилизацией населения.

Юрист Андрей Приходько объяснил, кто и где имеет право вручать повестки украинцам.