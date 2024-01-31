РФ заявила об уничтожении IRIS-T под Харьковом: в Украине утверждают, что это — макет (фото, видео)

Оккупанты сообщили, что их разведка обнаружила ЗРК, а после прилета началась детонация. Украинцы же пишут, что ВС РФ ударили по сравнительно недорогим "приманкам" стоимостной ракетой С-300, или "Искандером".

Российские оккупанты в сетях начали хвастаться тем, что в Харьковской области уничтожили ЗРК немецкого производства IRIS-T. OSINT-аналитики предполагают, что уничтоженная ЗРК была макетом. Фокус собрал мнения разных сторон по поводу уничтожения немецкой установки IRIS-T.

Так, российские СМИ 31 января сообщили, что ВС РФ удалось поразить предоставленную Украине западными партнерами ЗРК IRIS-T.

"Российская разведка выяснила точное местоположение зенитного ракетного комплекса иностранного производства и передала в оперативном режиме географические координаты одному из расчетов высокоточного вооружения армии РФ. Через короткий срок IRIS-T был накрыт ударом. Об уничтожении дорогостоящего оборудования, которое защищало наземную группировку ВСУ в городе Мерефа Харьковской области, стало известно сегодня утром. Причем прилет ракеты оказался настолько удачным, что после первичного взрыва началась повторная детонация, в очередной раз засвидетельствовав уничтожение дорогостоящих зенитных боеприпасов", — говорится в сообщении.

Российский телеграм-канал "Военный осведомитель" отметил, что уничтожение пусковой установки немецкой ЗРК средней дальности IRIS-T SLM произошло между селами Лесное и Русская Лозовая.

"Характерно, что противник развернул ЗРК прямо на месте расположения своей части ПВО на хорошо известных позициях недалеко от границы, где ранее были уничтожены ЗРК С-300ПС", — говорится в сообщении.

Макет ЗРК ИРИС-Т

Что говорят об уничтожении ЗРК IRIS-T в Украине

Военное командование ВСУ официально об уничтожении установки ЗРК IRIS-T на харьковщине не сообщало, зато в украинских телеграмм-каналах уверяют, что уничтоженная россиянами ЗРК IRIS-T оказалась макетом.

"Оккупанты ударили по "приманкам" с помощью ракеты С-300, или "Искандером". А то, что это макет, доказывают кадры, где отсутствуют нужные детали. Также известно, что именно Воздушные силы разместили там макеты РЛС и ПУ ЗРК ИRIS-T. Стоимость одного Искандера/С-300 — $2/3 млн, а одного макета +-$10 000", — говорится в сообщении.

Что говорят OSINT-аналитики

Аналитики, которые отслеживают помощь Германии Украине deaidua заявляют, что уничтоженная установка — хороший макет.

"Давайте посмотрим поближе. Во-первых, они уничтожили бы только одну пусковую установку, а не всю систему. Должен признать, что мы видели гораздо худшие приманки, но это тоже приманка. Антенны на видео имеют одинаковую длину (что обычно не так), провод вокруг антенн отсутствует (возможно, из-за низкого качества видео), но также, и это самая важная подсказка, гидравлика полностью отсутствует или полностью неправильно выставлена. Переходим к радару. Это отнюдь не TRML-4D. Тот, что на видео, слишком тонкий. Кроме того, форма машины совершенно не соответствует транспортной машине TRML-4D. На видео, где на самом деле происходит взрыв, вообще ничего не видно", — говорится в сообщении.

Напомним, что 1 декабря российские оккупанты опубликовали в сети видео, на котором зафиксировано поражение штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме "Долгинциво" в Кривом Роге. Уничтоженный самолет оказался макетом.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили макет самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика". В сети украинские защитники опубликовали фото макета гаубицы до и после "прилета" российского беспилотника.