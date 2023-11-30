"Мертвый борт": россияне показали уничтожение украинского Су-25, но упустили важную деталь

В РФ заявили о поражении штурмовика "Ланцетом", однако позже заметили, что ударили по нерабочему самолету, который использовали как макет.

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Российские паблики публикуют видео, на котором якобы запечатлен момент поражения украинского самолета дроном "Ланцет". Соответствующее видео 30 ноября опубликовал российский Telegrma-канал "Днепровский рубеж".

Автор публикации утверждает, что инцидент имел место на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. БПЛА "Ланцет" якобы сбросил барражирующий боеприпас на украинский штурмовик Су-25.

Действительно ли ВС РФ уничтожили украинский самолет?

Журналист "Радио Свобода" Левко Стек сообщил, что российские паблики признают, попадание по "мертвому борту", который ВСУ использовали в качестве макета.

"Если да – прошу прощения. На самом деле, такие ошибки признавать очень даже приятно. Значит, мы учимся. Это радует", — поделился журналист.

В частности в Telegram-канале Fightbomber, который, как предполагается, ведет капитан ВС РФ Илья Туманов, высказали мнение о том, что на видео "мертвый борт". В частности, автора пост смутило отсутствие людей и взрыва.

"По моим ощущениям это мертвый борт. Нет заглушек. Нет положенного барахла вокруг самолета. Стоит криво. Фонарь неестественный. Облуплен слишком сильно даже для убитой х**авиации. Нет пожара. Нет людей", — отметил Туманов.

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Новая угроза для ВСУ: оккупанты оснастили "Ланцет" камерой для ударов ночью

Напомним, 9 ноября СМИ писали, что "Ланцеты" получили новую боеголовку, поэтому могут поражать цели, которые защищены сетками.

Также напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал БПЛА "Ланцет" значительной угрозой. ВС РФ начали массово применять "Ланцеты" в конце 2022 года, атакуя цели в десятках километров от линии фронта.