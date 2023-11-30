"Мертвий борт": росіяни показали знищення українського Су-25, але упустили важливу деталь

У РФ заявили про ураження штурмовика "Ланцетом", однак пізніше зауважили, що вдарили по неробочому літаку, який використовували як макет.

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Російські пабліки публікують відео, на якому нібито зафіксовано момент ураження українського літака дроном "Ланцет". Відповідне відео 30 листопада опублікував російський Telegrma-канал "Днепровский рубеж".

Автор публікації стверджує, що інцидент трапився на аеродромі Довгинцеве в Дніпропетровській області. БПЛА "Ланцет" нібито скинув баражуючий боєприпас на український штурмовик Су-25.

Чи справді ЗС РФ знищили український літак?

Журналіст "Радіо Свобода" Левко Стек повідомив, що російські пабліки визнають влучання в "мертвий борт", який ЗСУ використовували як макет.

"Якщо так — прошу вибачення. Насправді, такі помилки визнавати дуже навіть приємно. Значить, ми вчимося. Це радує", — поділився журналіст.

Зокрема в Telegram-каналі Fightbomber, який, як припускають, веде капітан ЗС РФ Ілля Туманов, висловили думку про те, що на відео "мертвий борт". Зокрема, автора поста збентежила відсутність людей і вибуху.

"За моїми відчуттями це мертвий борт. Немає заглушок. Немає належного барахла навколо літака. Стоїть криво. Ліхтар неприродний. Облуплений занадто сильно навіть для вбитої х**авіації. Немає пожежі. Немає людей", — зазначив Туманов.

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Нова загроза для ЗСУ: окупанти оснастили "Ланцет" камерою для ударів вночі

Нагадаємо, 9 листопада ЗМІ писали, що "Ланцети" отримали нову боєголовку, тому можуть вражати цілі, які захищені сітками.

Також нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав БПЛА "Ланцет" значною загрозою. ЗС РФ почали масово застосовувати "Ланцети" наприкінці 2022 року, атакуючи цілі за десятки кілометрів від лінії фронту.