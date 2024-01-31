"Понимают, что произойдет, если Украина не выживет": США одобрят $60 млрд помощи, — Нуланд (видео)

По словам заместителя госсекретаря США, даже несмотря на то, что Украина укрепляет оборонительные редуты, Владимира Путина ожидают "милые сюрпризы" на поле боя.

Находящаяся с визитом в Киеве заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что поддержка Украины и со стороны демократов, и республиканцев остается заметной. Она уверена, что Конгресс одобрит 60-миллиардную поддержку Киеву, передает "Суспільне".

"Мы продолжаем способствовать безопасности Украины во всех направлениях, в том числе новыми инвестициями в системы вооружений, например бомбы малого диаметра [GLSDB], которые уже в пути, и поддерживать восстановление оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной", — отметила Нуланд.

По ее словам, необходимо обеспечить благоприятный климат для международных инвестиций и продолжать "развитие украинских институтов, бороться с коррупцией и вытеснять теневую экономику".

Заместитель госсекретаря США также сказала, что в США восхищаются результатами, которых Украина уже достигла, защищаясь от российской агрессии. По ее словам, в Вашингтоне отдают себе отчет в том, что произойдет, если Украина не сможет выжить и преуспеть.

"И поэтому я вполне уверена, что это понимание будет отражено в голосовании, которое Конгресс проведет по этому поводу по просьбе президента Байдена", — сказала Нуланд.

На брифинге представительница США также отметила, что ВСУ освободили больше половины оккупированной Россией территории после 2022 года, нанесли урон сухопутным войскам РФ и Черноморскому флоту, корабли которого оттеснили от побережья.

"Это помогло экономике Украины вырасти на 4-5% в конце прошлого года и в этом году, чему другие страны мира могут позавидовать", — сказала она.

Сюрпризы для Путина на передовой

По ее словам, из Киева она уезжает более уверенной в единстве и результатах 2024 года.

"Я также уезжаю более уверенной в том, что даже когда Украине приходится укреплять оборону, господина Путина ждут милые сюрпризы на поле боя. И Украина достигнет значительного успеха в этом году", — отметила Нуланд.

Виктория Нуланд на пресс-конференции в Киеве

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