"Понесли большие потери": украинская ракета попала в аэродром "Бельбек" в Крыму (фото, видео)

В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении всех украинских ракет, однако после громких взрывов на аэродроме "Бельбек" возник масштабный пожар. В соцсетях сообщают о погибших оккупантах и уничтоженной авиационной технике.

В среду 31 января в районе временно оккупированного Севастополя в Крыму прогремели взрывы. Фокус собрал все, что известно о ситуации на полуострове.

В Telegram-канале "Крымский ветер" сообщили около 15:20, что жители Евпаторийского района слышали звуки взрывов. Тогда как через 10 минут воздушную тревогу объявили в Севастополе. Один из подписчиков поделился изображением следа от ракеты, которая, по его словам, двигалась в сторону Севастополя.

В это время в российском Telegram-канале "ЧП / Севастополь" заявили о взлете шести украинских истребителей и пусках ракет.

В 16:45 в Telegram-канале "Крым.Реалии" сообщили, что в Севастополе прогремели пять взрывов. По словам журналиста, это могла быть работа ПВО.

После этого в Telegram-канале "Крымский ветер" рассказали, что в северной части Севастополя, в частности в районе аэродрома "Бельбек", возник пожар.

"Севастопольцы чувствуют запах резины и топлива", — говорится в сообщении.

Дым в Севастополе

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что местные жители видели дым в районе Севастопольской бухты. По его словам, это военные РФ якобы использовали табельные средства маскировки.

Позже он сообщил, что россияне отбили массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, было сбито якобы шесть ракет. Однако обломки упали в частном секторе на улице Федоровской. Также в садовом товариществе "Усть-Бельбек" от осколков пострадало 12 зданий — выбиты стекла, повреждены заборы. Никто из людей не пострадал.

В Минобороны России заявили, что около 17:00 мск украинские военные атаковали Крым с помощью 20 ракет.

"Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что российская ПВО якобы уничтожили 17 ракет над акваторией Черного моря и три над самим полуостровом. Обломки ракет упали на территории воинской части в микрорайоне Любимовка в северной части Севастополя. По данным РФ, повреждений авиационной техники якобы не было зафиксировано.

В Telegram-канале "Крымский ветер" отметили, что 19:52 мск был слышен громкий взрыв в районе Камышовой бухты Севастополя.

Позже Telegram-канале со ссылкой на собственные источники заявили, что произошло попадание по аэродрому "Бельбек".

Аэродром "Бельбек" на карте

В результате чего откололась часть обрыва рядом со взлетной полосой. Также было уничтожено РЛС и попали по автопарку.

Потери ВС РФ после атаки на Крым

В анонимном российском Telegram-канале "Кремлевская табакерка" со ссылкой на источники в Минобороны и Генштаба РФ сообщили, что в результате атаки по Крыму были поражены три самолета и потеряно более 20 военных РФ.

Администраторы канала рассказали, что Украина якобы выпустила 24 ракеты по полуострову, пять из которых не удалось сбить.

"На аэродроме "Бельбек", согласно проверенной информации, потеряно три самолета — два Су-27 и один Су-30. Два из них серьезно повреждены, но еще есть шанс их отремонтировать. Один самолет, к сожалению, уничтожен полностью, ракета попала прямо в него", — говорится в сообщении.

Кроме этого, после удара погибли 12 оккупантов и еще более десяти — получили ранения.

"Часть самолетов не успели поднять в воздух после получения сигнала о ракетной угрозе. В связи с этим мы и понесли такие большие потери", — отметил источник Telegram-канала в Минобороны РФ.

Кроме этого, возле Гвардейского ракета попала в тренировочный лагерь спецназа, в результате чего погибло девять элитных бойцов ГРУ, еще семеро получили ранения. Также было уничтожено несколько единиц военной техники.

На момент выхода публикации российские и оккупационные власти не комментировали потери после атаки по Крыму.

Взрывы в Крыму: реакция украинской стороны

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук напомнил, что в составе Воздушных сил есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации, тогда как ее штатное место базирования — аэродром "Бельбек".

"Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто присоединился к очистке Крыма от российского присутствия! Вместе — к победе!" — говорил Николай Олещук.

Напомним, 30 января в СтратКоми ВСУ сообщили, что украинские военные отработали по радиолокационной станции российской системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Операция была проведена на северо-западе полуострова в поселке Раздольное.