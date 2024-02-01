"Сырая" норма о полномочиях ТЦК: у нового законопроекта о мобилизации есть недостатки, — нардеп

По словам нардепа Ирины Фриз, среди ключевых недостатков текста документа есть и отсутствие четкого алгоритма демобилизации.

Народный депутат от "Европейской солидарности", член Комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Фриз заявил, что новая редакция законопроекта о мобилизации имеет "сырые нормы". Об этом сообщает "Суспільне".

По словам Фриз, есть вопросы относительно полномочий ТЦК и СП в вопросе наложения ограничений на тех, кот не является по повестке.

"В данном случае мы видим "сырую", пока, норму в этой редакции, которая, с моей точки зрения, требует более четкого изложения критериев, которые будут применяться ТЦК и СП для того, чтобы подать в суд на человека, не явившегося в определенный срок", — сказала она.

По ее мнению, среди ключевых недостатков текста документа есть и отсутствие четкого алгоритма демобилизации.

"В законопроекте есть срок, 36 месяцев, но дальше идет какая-то "абракадабра" абсолютно, с моей точки зрения, по нормативно-правовой определенности", — отметила Фриз.

Кроме того, еще один член профильного комитета ВР, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко сказал, что любая мобилизация и увеличение численности ВСУ является нагрузкой на экономику.

"Я не главнокомандующий, но я бы здесь применил в первую очередь внутренний аудит. Возможно кого-то нужно уже демобилизовать, уменьшить экономическую нагрузку, кого-то из западного рубежа перевести на восточный", — сказал он.

Нардеп также считает, что система работы ТЦК и СП должна превратиться "в рекрутинговую историю", а не в карательный орган. По его словам, люди, которые идут служить в армию, должны быть мотивированы, чтобы у них не было желания самовольно убежать.

Ирина Фриз отметила, что новая версия законопроекта может быть принята в марте. По регламенту, если законопроект зарегистрировали, наступает срок отсчета для представления альтернативных законопроектов. Он составляет 14 дней. После этого проект закона может попасть на рассмотрение в парламент. Если его примут в первом чтении, депутаты будут подавать правки ко второму чтению. Эта процедура может длиться от недели до двух.

Напомним, 30 января в Раду был подан новый законопроект про мобилизацию, который предусматривает некоторые нововведения для граждан. Авторы предлагают существенно изменить действующие методы мобилизации. Призывной возраст граждан может быть снижен до 25 лет, а вот к выдаче повесток могут привлекать полицию. Также права граждан могут ограничиваться, если происходит игнорирование повесток.