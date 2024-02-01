"Скачем по тем же граблям": новый законопроект о мобилизации нуждается в доработке, — эксперты

Народный депутат Егор Чернев заявил, что в новой редакции остались и добавились нормы, вызывающие сомнение. По его словам, есть два варианта развития ситуации.

До половины положений нового законопроекта о мобилизации уже предоставлялись в 2015 году. Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк изданию LIGA.net.

По его словам, тогда у властей были большие проблемы с проведением шести очередей мобилизации.

"Сейчас скачем по тем же граблям, допуская все те же ошибки с теми же проблемами и не имея инструментов для их решения", — сказал он.

Он отметил, что дорабатывать законопроект нужно быстро, чтобы не сорвать мобилизацию.

Как рассказал руководитель практики безопасности бизнеса в Juscutum юрист Дмитрий Дичаковский, новый законопроект является лишь доработанной версией предыдущего, в котором учли замечания парламентского комитета по национальной безопасности и обороне

Народный депутат и заместитель председателя комитета по национальной безопасности Егор Чернев заявил, что в новой редакции остались и добавились нормы, вызывающие сомнение.

"Законопроект имеет много правильных норм: сроки демобилизации, дополнительные отпуска военнослужащим и т.д. Но все еще нуждается в доработке. В существующем виде будет сложно найти под него голоса в ВР", — сказал нардеп.

По его словам, есть два варианта: либо законопроект дорабатывается в комитете первого чтения, либо его рекомендуют принять в первом чтении, чтобы ко второму чтению убрать спорные моменты. Однако процесс принятия законопроекта не будет быстрым. Так, правки еще могут вносить народные депутаты.

Демобилизация в Украине

Как рассказал Кевлюк, процедура проведения демобилизации в законодательстве не раскрыта.

"Где-то в 2010 году этот вопрос рассматривался на военно-стратегической игре Генерального штаба. Эта задача решалась очень тяжело, это был своего рода интеллектуальный тупик", – отметил эксперт.

Отмечается, что ясности новый законопроект не добавляет. Так, он лишь указывает основания для увольнения с военной службы.

Дичаковский сказал, что увольнение военнослужащих, получивших такое право в связи с истечением срока службы, осуществляется в сроки, определенные решением Ставки Верховного Главнокомандующего.

Кевлюк отметил, что есть разные категории военнослужащих, которые выполняют те же обязанности. Президент, Верховный главнокомандующий, может уволить тех, кого он призвал. Однако не тех, кто, к примеру, подписал контракт с Минобороны Украины.

Также, по словам эксперта, во время войны Силы обороны получили много уникальных специалистов. Их потеря плохо скажется на войсках. Один из вариантов решения проблемы – возвращение к системе ротации личного состава на переднем крае.

"Для того, чтобы к этой практике вернуться, нам нужно иметь три состава ВСУ. Один – отдыхает, другой – готовится, третий – воюет. Это – суперсложно", — сказал Кевлюк.

Напомним, 30 января в Раду был подан новый законопроект про мобилизацию, который предусматривает некоторые нововведения для граждан. Авторы предлагают существенно изменить действующие методы мобилизации. Призывной возраст граждан может быть снижен до 25 лет, а вот к выдаче повесток могут привлекать полицию. Также права граждан могут ограничиваться, если происходит игнорирование повесток.