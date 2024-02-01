Хочет захватить новые регионы: Путин усилил территориальные претензии к Украине, — ISW

По словам аналитиков, глава Кремля заявил, что продвижение нынешней линии фронта глубже в Украину является самой важной целью для российских войск.

Президент России Владимир Путин усилил свои максималистские территориальные претензии в отношении Украины. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 31 января говорится, что глава Кремля заявил, что продвижение нынешней линии фронта глубже в Украину является самой важной целью для российских войск на всем театре военных действий. По словам Путина, в Украине должна быть создана "демилитаризованная" зона, чтобы территория РФ, в том числе оккупированные регионы, были вне досягаемости артиллерийских систем и вооружений дальнего действия.

По словам аналитиков, заявленная Путиным цель нереализуема, пока существует независимая Украина. Москва планирует продолжать аннексировать украинские территории, которые смогут захватить ВС РФ.

Кроме того, Путин также включил в свою "демилитаризованную" зону Харьков. Такая риторика, как предположили аналитики, нужна президенту РФ, чтобы извлечь выгоду из слухов о маловероятном наступлении оккупантов на Харьковскую области со стороны Белгорода.

В ISW отметили, что Путин намеревается усилить дискуссии по этому поводу, чтобы отвлечь внимание Украины от наступления ВС РФ в Луганской области. Однако аналитики считают, что российские силы в Белгородской области могут проводить только действия тактического уровня.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, который планирует переизбираться на пятый президентский срок в марте 2024 года, отказался участвовать в предвыборных дебатах.