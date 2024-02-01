Мобилизация в Украине: кто не будет подлежать призыву по новому законопроекту

Согласно законодательству, от мобилизации освобождаются уволенные со службы, освобожденные из плена, а также студенты дневной или дуальной формы обучения.

Правительство Украины представило Верховной Раде свой последний законопроект, связанный с мобилизацией. В данном документе перечислены категории граждан, которые не подлежат призыву. Об этом сообщается в соответствующем проекте закона.

В последней редакции законопроекта отмечается, что в течение двух лет лица, которые проходили военную службу в период действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас из-за истечения срока военной службы, освобождаются от призыва на военную службу в период мобилизации. Тем не менее, они могут быть призваны на военную службу по своему согласию.

Также в рамках нового законопроекта освобождаются от призыва на военную службу в период мобилизации граждане, которые прошли военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Однако они также имеют возможность быть призванными на военную службу по своему согласию.

Граждане, освобожденные со срочной военной службы в период действия военного положения, будут предоставлены отсрочка на шесть месяцев с момента увольнения.

Лица, являющиеся абитуриентами профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной формам обучения, также освобождаются от призыва на военную службу в период мобилизации.

Также от призыва на военную службу в период мобилизации освобождаются те, кто получает уровень образования, превышающий предыдущий без учета специальности (профессии), включая интернов, докторантов и педагогических работников учреждений профессионального высшего образования.

Напомним, новый законопроект о мобилизации предлагает три вида наказаний для военнообязанных, которые будут игнорировать вызовы в ТЦК.

Также в документе говорится о новом способе вручения повесток. В частности, их могут отправлять с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста.