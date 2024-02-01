Обстрел Мирнограда: российская ракета попала в "Пункт несокрушимости", — ОВА (фото)

Российские войска нанесли удар по городу в Донецкой области в 1:00. По предварительным данным, враг применил зенитные управляемые ракеты С-300.

Российские оккупанты атаковали Мирноград Донецкой области. Вражеская ракета попала в школу, повреждены 11 домов. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

В целом, по его словам, за минувшие сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области. С линии фронта удалось эвакуировать 69 человек, в том числе 7 детей.

ВС РФ попали в помещение школы

Как сообщил "Суспільному Донбас" начальник городской военной администрации Юрий Ключка, российская ракета попала в помещение школы, где расположен "Пункт несокрушимости". В здании никого не было.

Ключка отметил, что российские войска нанесли удар около часа ночи 1 февраля. По предварительным данным, как уточнил начальник МВА, противник применил зенитно-ракетную систему С-300.

По информации журналистов, вокруг места удара повреждены жилые дома, и магазин. Сейчас на месте инцидента коммунальщики разбирают завалы и убирают строительные конструкции.

Россия атаковала Украину дронами, ракетами и сбросила авиабомбу

Напомним, в Воздушных сил ВСУ сообщили, что в ночь на 1 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины с помощью дронов-камикадзе. Противник применил четыре БПЛА типа Shahed-136/131, два из которых — уничтожены на Харьковщине.

В ГСЧС Украины, в результате вражеского удара управляемой авиабомбой по территории гражданской больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша.

Также российские оккупанты ударили ракетой по Мирнограду Донецкой области. По информации городской военной администрации пока ситуация в громаде контролируемая, все службы работают в штатном режиме.

Напомним, в сети сообщили, что в ночь на четверг, 1 февраля, во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы на территории местной подстанции. В результате, в некоторых районах города пропал свет.