Атаковали Shahed, ракетами и сбросили авиабомбу: ВС РФ ударили по нескольким областям Украины (фото)

В Воздушных силах отметили, что ночью противник применил четыре БПЛА, два из которых — уничтожены на Харьковщине. Кроме того, в результате удара управляемой авиабомбой по больнице возле Купянска, пострадали 4 человека.

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Этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины с помощью дронов-камикадзе типа Shahed. Кроме того, ВС РФ сбросили управляемую авиабомбу на больницу возле Купянска и нанесли ракетный удар по Мирнограду. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили Воздушные силы ВСУ, ГСЧС Украины и Мирноградская МВА в Telegram.

По информации ПС, для удара по украинской территории противник применил четыре БПЛА типа "Shahed-136/131". Два из них — уничтожены на Харьковщине.

ВС РФ сбросили авиабомбу на больницу

Также, как отметили в ГСЧС Украины, в результате вражеского удара управляемой авиабомбой по территории гражданской больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша.

Кроме того, сотрудниками ГСЧС совместно с работниками Национальной полиции и экстренной медицинской помощи проведена эвакуация 38 человек, из которых 4 пострадавшим на месте оказали первую медицинскую помощь.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что персонал и пациенты больницы успели среагировать на сигнал воздушной тревоги.

"Все пациенты были эвакуированы, часть — размещены в другие заведения. Те, кому разрешено по показаниям медиков, будут находиться на лечении амбулаторно с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением", — говорится в сообщении.

Продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Ракетный удар по Мирнограду

Также российские оккупанты ударили ракетой по Мирнограду Донецкой области. По информации городской военной администрации пока ситуация в громаде контролируемая, все службы работают в штатном режиме.

"Сегодня ночью очередной ракетный удар нанес российский оккупант по нашему городу, к счастью, от обстрела никто не пострадал", — уточнили в заметке.

Напомним, в сети сообщили, что в ночь на четверг, 1 февраля, во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы на территории местной подстанции. В результате, в некоторых районах города пропал свет.