"Шесть месяцев будут интересными": Буданов рассказал, сколько россиян сейчас воюют в Украине

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины не видит потенциала для масштабного наступления войск РФ или изменения линии фронта в краткосрочной перспективе.

Ближайшие полгода на фронте будут интересными, а Украина будет восстанавливать справедливость. Об этом сообщил Кирилл Буданов, руководитель украинской военной разведки, в интервью CNN.

Он отметил, что более 500 тысяч российских оккупантов сейчас действуют на временно оккупированных территориях. Руководитель Главного управления разведки Минобороны не видит потенциала для их масштабного наступления или изменения линии фронта в краткосрочной перспективе.

"Следующие шесть месяцев будут интересными, поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта", — заявил он.

Глава ГУР рассказал, что война закончится "восстановлением справедливости и возвращением утраченного". Он не назвал, каким образом и при каких обстоятельствах это произойдет.

Заявления Буданова о войне России против Украины

Руководитель ГУР Кирилл Буданов 31 января заявил, что ожидает, что российские войска "скоро выдохнутся". Западные разведслужбы видят ситуацию иначе: экономика РФ позволит вести интенсивную войну минимум два года. Фокус опубликовал самые вероятные сценарии боевых действий до выборов президента России.

Он напомнил, что войска РФ начали наступать в ноябре 2023 года и поставленных целей не достигли. Однако "определенное продвижение" наблюдается в районе Авдеевки Донецкой области.

Буданов перечислил оружие, которое нужно Украине от Запада. Артиллерийские системы и боеприпасы больше всего нужны украинской армии. По словам начальника украинской разведки, бывший президент США Дональд Трамп хотя и не скрывает своего желания уменьшить объемы помощи для Киева, нельзя говорить о том, что он на стороне России.

Напомним, 30 января Буданов заявил, что КНДР может обеспечить РФ всем необходимым оружием. По его словам, в ближайшее время Владимир Путин отправится в Северную Корею, где попытается договориться о дальнейшем сотрудничестве с Пхеньяном.