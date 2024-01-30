"Ресурс там серьезный": КНДР может обеспечить РФ всем необходимым оружием, — Буданов (видео)

По словам начальника украинской разведки, в ближайшее время Владимир Путин отправится в Северную Корею, где попытается договориться про дальнейшее сотрудничество с Пхеньяном.

Related video

Северная Корея может обеспечить Российскую Федерацию всем необходимым вооружением. С этим может быть связан скорый визит президента Владимира Путина в Пхеньян. Такое мнение озвучил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов в эфире телемарафона 30 января.

По его словам, в России на законодательном уровне разрешена контрабанда комплектующих к различному вооружению и это одна из причин, почему международные санкции полноценно не работают.

При этом некоторые проблемы противник все же испытывает и речь идет про дефицит артиллерийских боеприпасов, среди которых калибры 152 и 122 мм. Также ему не хватает ракет для РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Град", в результате чего россияне вынуждены просить помощи у союзников.

В ближайшее время, как заявил начальник ГУР МОУ, российский президент Владимир Путин совершит очередной официальный визит в Северную Корею, где будет пытаться договориться с Пхеньяном о сотрудничестве по ракетным технологиям.

"Россия думает, что передать КНДР определенные ракетные технологии это нормально, это их видение. КНДР за эти технологии понятно будет делать многое. Человеческий ресурс там серьезный. Оборонные способности, к сожалению, несопоставимы с Российской Федерацией. Они могут работать и работают эффективнее, чем россияне. Поэтому увеличение поставок артиллерийского вооружения — оно точно будет", — заявил Кирилл Буданов.

Соответственно, КНДР может в полном объеме обеспечить Россию необходимым артиллерийским вооружением. Делается это за счет человеческого ресурса противника, а также колоссального количества предприятий внутри Северной Кореи.

"Там людей и предприятий хватает. Давайте так, там оружие не ультрамодерновое, но объемы производства — достаточно серьезные. Это оружие прошлого века, по факту, но слушайте, снаряд — он прилетит", — подытожил Кирилл Буданов.

Смотреть с: 00:40

Напомним, в этом же интервью начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, когда завершится наступление россиян. По его словам, противник хотел как можно быстрее пересечь барьерный рубеж по реке Черный Жеребец и выйти на административные границы Донецкой в Луганской областей, но ничего не получилось.