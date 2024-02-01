Российская ПВО недоработала: в ВСУ прокомментировали удары по аэродрому "Бельбек"

Спикер военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что оккупанты продолжают сохранять присутствие в воздушном пространстве над Черным морем, в основном проводят разведку.

В Минобороны РФ 31 января заявили об атаке по территории временно оккупированного Крыма с помощью 20 ракет. Вероятно, российская противовоздушная оборона "недоработала". Об этом сказал спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Могу сообщить лишь, что скорее всего, недоработала. Но будем ждать официальных сообщений. Видели эти замечательные кадры из Бельбека, куда, как отметил глава Воздушных сил ВСУ, украинские авиаторы должны вернуться", — подчеркнул он.

По словам Плетенчука, оккупанты продолжают сохранять присутствие в воздушном пространстве над Черным морем, в основном проводят разведку.

"К сожалению, присутствие их там есть сегодня. В основном ведут разведку. Находятся разные единицы, периодически меняются. Но в основном, по той информации, что я видел последнюю, проводили именно мероприятия по разведке воздушного пространства", — добавил представитель военно-морских сил ВСУ.

Взрывы в оккупированном Крыму: детали

Напомним, 31 января местные Telegram-каналы сообщили, что в оккупированном городе Севастополь (Крым) прогремели несколько взрывов. После этого администраторы канала "Крымский ветер" рассказали, что в районе аэродрома "Бельбек", возник пожар.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что россияне отбили массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, было сбито якобы шесть ракет. Однако обломки якобы упали в частном секторе на улице Федоровской, а в садовом товариществе "Усть-Бельбек" от обломков пострадало 12 зданий — выбиты стекла, повреждены заборы. Никто из людей не пострадал.

В Минобороны России заявили, что около 17:00 мск украинские военные атаковали Крым с помощью 20 ракет.

Напомним, 30 января в СтратКоми ВСУ сообщили, что украинские военные отработали по радиолокационной станции российской системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Операция была проведена на северо-западе полуострова в поселке Раздольное.