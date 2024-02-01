Сотни каждый месяц: в Воздушных силах рассказали, испытывает ли РФ дефицит в Shahed

По словам спикера командования Юрия Игната, россияне могут запускать даже по одному иранскому дрону-камикадзе, чтобы выяснить, как Силы обороны будут реагировать на воздушную цель.

Недавние атаки РФ с применением ограниченного числа "Шахедов" не указывают на то, что оккупанты сталкиваются с дефицитом беспилотных летательных аппаратов-камикадзе иранского производства. Об этом сообщает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Это абсолютно ни о чем не говорит, это однозначно. Нельзя утверждать, что не хватает "Шахедов". Как может не хватать, если в сентябре было 500, потом снова сотни каждый месяц применяют", — сказал он.

В качестве иллюстрации спикер упомянул новогоднюю ночь, в ходе которой россияне выпустили приблизительно 90 дронов-камикадзе в сторону Украины, большинство из которых были успешно перехвачены силами ПВО Украины.

"Сегодня решили четыре применить. Иногда даже бывает, что один-два применяют ночью так, чтобы проверить нашу способность, и запускают их в качестве разведывательной мишени для того, чтобы увидеть, как мы будем реагировать на ту или иную угрозу", — добавил Игнат.

Напомним, что в ночь на 1 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины с помощью дронов-камикадзе типа Shahed. Кроме того, ВС РФ сбросили управляемую авиабомбу на больницу возле Купянска и нанесли ракетный удар по Мирнограду.

Также в сети сообщили, что в ночь на четверг, 1 февраля, во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы на территории местной подстанции. В результате, в некоторых районах города пропал свет.