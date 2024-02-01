"Свобода — это счастье": в ГПСУ показали первые эмоции бойцов после возвращения из плена (видео)

На родной земле защитники не сдерживали ни улыбок, ни слез. Одни сразу попали в теплые объятия родных, другие делились радостной новостью по телефону.

В Государственной пограничной службе Украины поделились кадрами с освобожденными из плена защитниками после их возвращения на родину. Видео опубликовала в соцсетях пресс-служба ведомства.

"Эмоции возвращения из плена трудно передать, но мы попытались", — отметили в ГПСУ.

Пресс-служба отметила, что после освобождения из российского плена украинские бойцы набирают своих родных и сообщают о возвращении домой. Среди них были и 26 пограничников. Выходя из автобуса, защитники выкрикивают патриотические лозунги, а перед первым приемом пищи на родной земле — не сдерживают слез и молятся.

"Свобода — это счастье, которое никто, пока не потеряет эту свободу, не осознает на самом деле", — говорит на кадрах один из освобожденных воинов.

Другой поделился, что ему до сих пор не верится в свое возвращение домой "из этого ада". Он рассказал, что обмен был долгожданным, но все равно неожиданным.

"Привет, мам. Я вернулся. Я же говорил, что я вернусь, конечно, как иначе?", — говорит по телефону один из защитников.

Напомним, 31 января в Украину вернулись из плена 207 украинцев. О масштабном обмене сообщил президент Владимир Зеленский.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что это уже 50 обмен. Он состоялся при содействии ОАЭ.