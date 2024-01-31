"Пап, я живой": первые эмоции украинских защитников, которые вернулись из плена (видео)

На опубликованном ролике можно увидеть, что бойцы сразу же принялись звонить своим родным, чтобы сообщить радостную новость. Многие не могли сдержать своих эмоций.

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31 января состоялся 50-й обмен пленными, в результате чего 207 украинских защитников вернулись домой. Телеканал "Мы-Украина" опубликовал ролик с первыми звонками военнослужащих своим родным.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как один из вернувшихся защитников впервые за длительное время говорит по телефону со своим отцом. Он несколько раз повторил тот факт, что он уже вернулся в Украину.

"Да, пап, я. Я уже в Украине. Меня поменяли. Пап, я живой, все нормально", — говорит боец со слезами на глазах.

Второй из возвращенных бойцов также смог поговорить со своими родными и с его лица не сходила улыбка от радости, ведь вскоре у них будет возможность увидеться.

Далее на кадрах показано, как бойцы обнимают друг друга и говорят о том, как они счастливы наконец-то оказаться на родной земле. Некоторые из них до сих пор не верят, что это произошло.

"Два года…", — говорит один из пленных.

Обмен пленными 31 января: что известно

31 января состоялся юбилейный обмен пленными с российской стороной. 207 украинских защитников получили возможность снова вернуться домой.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что Украине удалось освободить 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и одного представителя Нацполиции Украины.

Также известно, что среди бойцов были защитники Мариуполя, Херсона и острова Змеиный. Самому младшему из них вскоре исполнится 21 год, а старшему — 61 год. Минимум 36 граждан имеют травмы или серьезные заболевания.

Напомним, также сообщалось, что из плена освободили защитника "Азовстали", чью семью убила российская ракета в Днепре. Жену военнослужащего вернули из российского плена еще в 2022 году. 14 января прошлого года она с младшей дочерью и матерью мужа погибла под завалами.

Людей, которые были в списке на обмен 24 января, во время обмена 31 января не вернули, заявил спикер Главного управления разведки Андрей Юсов. Также он не подтвердил, что они действительно могли находиться на борту самолета Ил-76, который разбился под Белгородом.