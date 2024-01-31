"Тату, я живий": перші емоції українських захисників, які повернулися з полону (відео)

На опублікованому ролику можна побачити, що бійці одразу ж почали телефонувати своїм рідним, щоб повідомити радісну новину. Багато хто не міг стримати своїх емоцій.

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31 січня відбувся 50-й обмін полоненими, внаслідок чого 207 українських захисників повернулися додому. Телеканал "Ми-Україна" опублікував ролик із першими дзвінками військовослужбовців своїм рідним.

На опублікованих кадрах можна побачити, як один із захисників, які повернулися, вперше за тривалий час розмовляє телефоном зі своїм батьком. Він кілька разів повторив той факт, що він уже повернувся в Україну.

"Так, тату, я. Я вже в Україні. Мене поміняли. Тату, я живий, усе нормально", — каже боєць зі сльозами на очах.

Другий із повернутих бійців також зміг поговорити зі своїми рідними, і з його обличчя не сходила усмішка від радості, адже незабаром вони матимуть змогу побачитися.

Далі на кадрах показано, як бійці обіймають один одного і говорять про те, як вони щасливі нарешті опинитися на рідній землі. Деякі з них досі не вірять, що це сталося.

"Два роки...", — каже один із полонених.

Обмін полоненими 31 січня: що відомо

31 січня відбувся ювілейний обмін полоненими з російською стороною. 207 українських захисників отримали можливість знову повернутися додому.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що Україні вдалося звільнити 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та одного представника Нацполіції України.

Також відомо, що серед бійців були захисники Маріуполя, Херсона та острова Зміїний. Наймолодшому з них незабаром виповниться 21 рік, а найстаршому — 61 рік. Щонайменше 36 громадян мають травми або серйозні захворювання.

Нагадаємо, також повідомлялося, що з полону звільнили захисника "Азовсталі", чию родину вбила російська ракета в Дніпрі. Дружину військовослужбовця повернули з російського полону ще 2022 року. 14 січня минулого року вона з молодшою донькою та матір'ю чоловіка загинула під завалами.

Людей, які були у списку на обмін 24 січня, під час обміну 31 січня не повернули, заявив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Також він не підтвердив, що вони дійсно могли перебувати на борту літака Іл-76, який розбився під Бєлгородом.