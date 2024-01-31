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Военный Фокус Российско-украинская война

Из плена освободили защитника "Азовстали", чью семью убила российская ракета в Днепре

Обмен пленных, украинские военные
Фото: Telegram/ Андрій Єрмак | Украина провела обмен пленных

Жену военнослужащего вернули из российского плена еще в 2022 году. 14 января она с младшей дочерью и матерью мужа погибла под завалами.

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В среду 31 января Украина провела большой обмен пленных, в результате которого домой удалось вернуть младшего сержанта Захара, который попал к оккупантам вместе со своей женой после эвакуации с "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

"Из вражеского плена удалось спасти младшего сержанта Захара. Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации с "Азовстали" в мае 2022 года", — говорится в сообщении.

В Координационном штабе отметили, что женщину удалось обменять и вернуть в Украину меньше чем через полгода. Она жила вместе с двумя дочерьми в Днепре, однако 14 января российская ракета попала в многоэтажку, где жила семья. Военная погибла вместе с младшей дочерью и матерью мужа под завалами. Старшая 19-летняя дочь Руслана ждет возвращения папы.

Кого еще удалось вернуть из российского плена

Из российского плена возвращаются медики, которые в "нечеловеческих условиях" спасали побратимов и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и "Азовстали". Кроме этого, обменяли старшего лейтенанта, который оборонял Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и был дважды награжден орденом "За мужество". Также были освобождены оборонец острова Змеиный и два родных брата — военные ВСУ Анатолий и Павел.

С начала полномасштабного вторжения из плена РФ удалось вернуть 3035 украинских военных.

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Большой обмен пленных 31 января: что известно

31 января Украина вернула из российского плена 207 украинских защитников. Речь идет о военных ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции. Среди освобожденных есть много защитников Мариуполя, тех, кто был на "Азовстали", острове Змеиный и других направлениях.

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Фото: Telegram/ Андрій Єрмак
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Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал
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Напомним, 27 января начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказывал, что вскоре ожидается обмен военнопленных. По его словам, Украина прилагает все усилия для этого процесса.