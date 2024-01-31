Вернулись ли в Украину люди из "списка" Ил-76: представитель ГУР объяснил, как прошел обмен

Людей, которые были в списке на обмен 24 января, во время обмена 31 января не вернули, заявил спикер ГУР. Также он не подтвердил, что они действительно могли находиться на борту самолета Ил-76, который разбился под Белгородом.

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Представитель Главного разведывательного управления (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов рассказал, есть ли люди из "списка" Ил-76 среди тех, кого РФ вернула во время обмена 31 января. Краткий комментарий чиновника привели на портале "Голос Америки".

Журналисты спросили Юсова о судьбе людей, которых должны были вернуть в Украину 24 января, но не вернули после падения Ил-76 в Белгородской области.

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"Людей, которые были в предыдущем списке на обмен, во время этого обмена не вернули", — привели на портале комментарий представителя ГУР.

Других подробностей обмена 31 января или авиакатастрофы 24 января чиновник не привел.

Падение Ил-76 — детали событий 24 января

Отметим, о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области стало известно днем 24 января. На видео с места событий видно дым и пламя на месте авиакатастрофы: никто не выжил, — сообщили росСМИ. Тогда же российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала список из 65 украинских пленных. По ее словам, эти люди были на борту воздушного судна. Других доказательств инцидента, кроме слов Симоньян, в Кремле не привели.

Тем временем эксперты сообщили, что удар по Ил-76 могли нанести ракетой ЗРК Patriot. Согласно данным разведки, на нем могли перевозить ракеты С-300 для ударов по территории Украины. Кроме того, расследователи выяснили, что в день катастрофы борт прибыл из Сирии, куда совершал регулярные рейсы.

Представители международных организаций, ООН и МККК, заявили, что их не допускают к месту падения и не приобщают к расследованию. Также российские власти должны были бы выдать Украине тела, если они есть: этого не сделано.

Обмен пленными 31 января

Днем 31 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 50-м обмене пленными. Домой вернулись более 200 украинцев: бойцов ВСУ, Нацполиции, Нацгвардии, пограничники, теробороновцы и тому подобное. Среди военных — защитники острова Змеиный и "Азовстали", заявил президент.

В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными рассказали о судьбе украинского защитника, которого вернули на родину. Мужчина находился на "Азовстали", вместе с женой попал в плен, потом жену вернули. 14 января женщина вместе с ребенком погибла в Днепре, когда по жилому дому ударила российская ракета.