В морг Белгорода после катастрофы самолета Ил-76 доставили только пять тел, — ГУР

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, отметил, что на видео с места падения самолета не видно остатков человеческих тел.

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В морг Белгорода после катастрофы самолета Ил-76 доставили пять тел. Об этом сообщил Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в комментарии Радио Свобода проекту "Свобода.Ранок".

Представителям российского МЧС не позволили осмотреть место трагедии. Их выгнали представители ФСБ и российские военные. Юсов отметил, что на видео с места падения самолета не видно остатков человеческих тел.

По состоянию на 24 января в Белгородский морг, как отметил представитель ГУР со ссылкой на агентурные данные, попали только пять тел. Это число соответствует количеству личного состава экипажа.

На борту Ил-76, с его слов, должны были лететь военно-политические VIP-персоны РФ. В последний момент ФСБ по неизвестной причине запретила им садиться на борт авиасудна.

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ, как сначала заявил губернатор Белгородской области, потерпел 24 января крушение на территории Белгородской области. Российские СМИ утверждали, что на борту якобы находились украинские военнопленные, которых перевозили именно в регион для обмена.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с пленными призвал не спешить с выводами. Специалисты заявили, что собирают информацию о падении самолета Ил-76 под Белгородом и анализируют. До объявления официальных заявлений или комментариев штаб просит не публиковать недостоверные сообщения.

Напомним, 25 января генерал-майор СБУ отверг версию российских оккупантов относительно падения Ил-76. Виктор Ягун обратил внимание на тот факт, что в авиакатастрофе разбился Ил-76, который недавно отправляли за границу за определенным грузом.