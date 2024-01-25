У морг Бєлгорода після катастрофи літака Іл-76 доставили тільки п'ять тіл, – ГУР

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зазначив, що на відео з місця падіння літака не видно решток людських тіл.

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У морг Бєлгорода після катастрофи літака Іл-76 доставили п'ять тіл. Про це повідомив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у коментарі Радіо Свобода проєкту "Свобода.Ранок".

Представникам російського МНС не дозволили оглянути місце трагедії. Їх вигнали представники ФСБ та російські військові. Юсов зазначив, що на відео з місця падіння літака не видно решток людських тіл.

Станом на 24 січня до Бєлгородського моргу, як зазначив представник ГУР з посиланням на агентурні дані, потрапили лише п’ять тіл. Ця цифра відповідає кількості особового складу екіпажу.

На борту Іл-76, з його слів, повинні були летіти військово-політичні VIP-персони РФ. В останній момент ФСБ з невідомої причини заборонила їм сідати на борт авіасудна.

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області

Військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ, як спершу заявив губернатор Бєлгородської області, зазнав 24 січня аварії на території Бєлгородської області. Російські ЗМІ стверджували, що на борту нібито перебували українські військовополонені, яких перевозили саме в регіон для обміну.

Український координаційний штаб з питань поводження з полоненими закликав не поспішати з висновками. Фахівці заявили, що збирають інформацію стосовно падіння літака Іл-76 під Бєлгородом і аналізують. До оголошення офіційних заяв або коментарів штаб просить не публікувати неперевірені повідомлення.

Нагадаємо, 25 січня генерал-майор СБУ відкинув версію російських окупантів стосовно падіння Іл-76. Віктор Ягун звернув увагу на той факт, що в авіакатастрофі розбився Іл-76, який нещодавно відправляли за кордон по певний вантаж.