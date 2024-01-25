Прямував не до Бєлгорода: генерал-майор СБУ відкинув версію росіян щодо падіння Іл-76

Віктор Ягун звернув увагу на той факт, що в авіакатастрофі розбився Іл-76, який нещодавно літав за кордон по якийсь вантаж.

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Російський літак Іл-76, який зазнав катастрофи 24 січня, не летів до Бєлгорода, а прямував в інший бік. Генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун повідомив подробиці "24 Каналу".

Він прокоментував те, що пропагандисти одразу почали розповідати версію щодо перебування на борту авіасудна військовополонених українців. З його слів, ситуація виглядає дещо дивною.

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Катастрофа Іл-76 в Росії: що насправді сталося та чи були полонені українці на борту

Віктор Ягун звернув увагу на той факт, що використовувався Іл-76, який нещодавно літав за кордон по якийсь вантаж. Найбільше його здивувало те, що усі підтвердили – літак не летів до Бєлгорода, але просувалася версія з полоненими.

Самі джерела говорили, що злітав, а не приземлявся. Він летів з Бєлгорода, але прямував в інший бік.

"Тому навіщо росіяни брехали? Могли б промовчати, як це і сталося з літаком А-50", – сказав співрозмовник видання.

Провокацію з українськими полоненими, на його думку, російські окупанти планували заздалегідь. На фото, як зробив цивільний персонал, не було видно принаймні певної кількості тіл загиблих. На місце падіння не допускали нікого, окрім спецслужб. Все це викликає багато питань.

Віктор Ягун нагадав, і в Росії, і в СРСР є значний досвід в брехні. Він як приклад навів розстріл радянськими військами полонених у Катині. Тоді комуністи заявляли, що злочин вчинили німці, але згодом визнали вину, а після закінчення "відлиги" у відносинах із Заходом знову повернулися до старої версії.

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області

Військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ, як спершу заявив губернатор Бєлгородської області, зазнав 24 січня аварії на території Бєлгородської області. Російські ЗМІ стверджували, що на борту нібито перебували українські військовополонені, яких перевозили саме в регіон для обміну.

Український координаційний штаб з питань поводження з полоненими закликав не поспішати з висновками. Фахівці заявили, що збирають інформацію стосовно падіння літака Іл-76 під Бєлгородом і аналізують. До оголошення офіційних заяв або коментарів штаб просить не поширювати неперевірену інформацію.

Нагадаємо, 24 січня з'явилися перші відео з місця падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Територію навколо ймовірного місця авіакатастрофи контролюють представники російських силових структур.