"Нужно время": РФ должна вернуть тела пленных, если они были на Ил-76, — МККК (видео)

Когда РФ вернет тела людей, которые якобы погибли на борту Ил-76, сначала нужно провести экспертизу и точно установить личность, пояснил представитель делегации Красного Креста в Украине.

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Российские власти должны обратиться в Международный Комитет Красного Креста (МККК), чтобы вернуть тела пленных, которые могли погибнуть на самолете Ил-76. Пока не было соответствующих обращений в международную организацию. О ситуации относительно тел погибших украинцев рассказал представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко в комментарии для портала "Радио Свобода".

Александра Власенко ответил на вопрос журналистки "Радио Свобода", которая спросила, обращалась ли РФ к Красному Кресту по поводу возвращения тел людей из списка пленных с Ил-76. Представитель МККК ответил, что с российской стороны действительно должны быть соответствующие заявления или сигналы. По его словам, пока таких сигналов не поступало. По мнению Власенко, прошло слишком мало времени, чтобы такие сигналы появились.

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"Очень мало времени прошло с того момента, чтобы были такие заявления и сигналы. Обычно, должно больше времени пройти для того, чтобы стороны провели такой обмен".

Также в эфире прозвучало объяснение относительно того, есть ли возможность проверить, что переданные тела действительно принадлежат людям с указанными в списке фамилиями. Власенко заявил, что для получения таких ответов лучше обратиться к судебно-медицинским экспертам. Организация МККК занимается исключительно "фасилитацией" процесса, пояснил представитель организации.

Чтобы вернуть тело конкретного погибшего человека, сначала должен быть запрос от родственника. После того подключается Национальное информационное бюро и тогда запускается процесс возвращения, пояснил Власенко.

"Мы участвуем просто на момент фасилитации этого процесса обмена между одной и другой сторонами. А что происходит дальше: происходят ли там какие-то судебно-медицинские экспертизы или проводится там определенный анализ, — это лучше спросить все-таки судебно-медицинских экспертов".

Авиакатастрофа Ил-76 — детали

Отметим, 24 января в Белгородской области РФ разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На видео с места событий, видно, что самолет на момент инцидента взлетал, а затем упал посреди поля возле села Яблоневое в 100 км от украинской границы. После этого российские пропагандисты заявили, что на борту якобы находились украинские пленные. Впрочем, ситуацию проанализировали эксперты, которые заметили несогласованности в версии представителей РФ. Среди прочего, не было предоставлено видео и фото доказательств большого количества погибших. Также OSINT-аналитики выяснили, что указанный Ил-76 часто совершал рейсы из России в Сирию и наоборот. Представители ВСУ сообщали, что на борту воздушного судна могли быть ракеты С-300, которыми россияне обстреливают Харьков.

Напоминаем, 27 января в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что российская сторона 24 января действительно планировала обменять украинцев из списка, обнародованного росСМИ. Однако до сих пор не предоставлено никаких доказательств, что эти люди действительно находились на борту воздушного судна.