Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война Взрывы в Крыму и удары по Черноморскому флоту

"Су" терроризируют акватории морей: какую авиацию размещает РФ в Крыму, — Гуменюк

Дмитрий Лутович
Фото: anna-news.info | Иллюстративное фото

Противник для нанесения так называемых "точечных" ударов использует тактическую авиацию, которая базируется на крымских аэродромах.

Аэродром "Бельбек" с российской авиацией на территории оккупированного Крыма 31 января подвергся ракетной атаке. В связи с этим глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы РФ размещают там преимущественно тактическую авиацию — в основном это различные модификации самолетов "Сухого".

"Это различные модификации "Су", которые взлетают и терроризируют и акваторию Азовского и Черного моря. Это направления, по которым враг время от времени устраивает нам так называемые "точечные" ракетные атаки и вылетает для сбора информации" – заявила Гуменюк.

По ее словам, россияне уже сами признались, что пять ракет "нашли убежище" на территории Крыма и даже обозначили места прилетов. При этом военное командование РФ не успело рассредоточить свой летный состав и самолеты, которые были в итоге повреждены в "Бельбеке" во время ракетного удара.

Также Гуменюк прокомментировала возможности противовоздушной обороны противника в Крыму. Спикер отметила, что какое бы количество средств ПВО не разметили оккупанты, с ними украинские бойцы "поработают индивидуально".

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Напомним, российские официальные лица 31 января заявили, что по объектам на территории Крыма был нанесен удар 20 ракетами. По словам главы оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев, в результате якобы пострадали 12 зданий в садовом товариществе "Усть-Бельбек", однако удар пришелся по радиолокационному городку на аэродроме.