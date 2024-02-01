Обманутые солдаты удачи: как Россия вербует иностранцев на войну, — Defence 24

После заключения контрактов мужчинам из африканских стран обещали, что они будут служить в России, но в результате они попадали в передовые окопы на украинском фронте.

Российские пропагандисты неоднократно публиковали репортажи с участием иностранных наемников, в том числе из африканских стран, которые воюют в Украине на стороне Вооруженных сил РФ. В этой связи польский военный репортер и журналист Defence 24 Михал Брушевски опубликовал 1 февраля материал о том, каким образом в ряды путинских войск попадают "темнокожие добровольцы".

Автор публикации обратил внимание на репортаж турецких СМИ у здания посольства Эфиопии в Москве, где стояла длинная очередь мужчин. Один из них рассказал, что намерен "попытать счастье" в рядах частных компаний или российских войск, а мотивацией для такого решения были 2000 американских долларов.

Брушевски напомнил о случае с одним студентом из Замбии, которого звали Натан Лемехани Ньиренда. Он погиб в сентябре 2022 года, после того как был, вероятно, завербован в ЧВК "Вагнер" из колонии, где он отбывал наказание за сбыт наркотиков. Польский обозреватель отмечает, что замбиец вполне осознавал, подписывая контракт с "вагнерами", чем может обернуться такое сотрудничество. Однако его решение было результатом отчаяния, шантажа и тех обычаев в российских тюрьмах в сочетании с расизмом, распространенным в Российской Федерации.

Также Брушевски вспомнил случай с гражданином Сомали, который был завербован в российские вооруженные силы, скорее всего, на финской границе и отправлен на войну в Украину. Предположительно, российские службы сначала хотели "переправить" его в Финляндию, но когда Финляндия закрыла границу, мигрант оказался в рядах оккупантов.

"Я подал заявление на службу в армии, потому что собирался получать деньги. Мне обещали, что я буду служить в России. Через месяц я должен был получить российский паспорт. Кажется, я подписал контракт на год, но он был на русском языке, так что я ничего не понял" — рассказал он в интервью.

По словам сомалийца, за те деньги, которые ему обещали россияне, он мог бы у себя на родине построить дом — суммы, которые ему называли, казались просто огромными.

Однако отрезвление пришло тогда, когда мужчина непосредственно попал на фронт. Вместо того чтобы находится в тылу, африканца отправили на передовую.

"Я был потрясен, когда оказался на фронте. Это было не то, что я себе представлял. Я должен был быть на задних позициях", — признался африканец.

Позже он попадет в плен к украинским бойцам, и расскажет, что российские пропагандисты на камеру благодарили его и таких же, как он наемников, подарив перчатки. Африканец объясняет, что эти кадры были сделаны позже, когда уже стало понятно, куда он попал.

Ранее сообщалось, что россияне завезли наемников из Малайзии на временно оккупированные территории Донецкой области. По данным Центра национального сопротивления, в рядах ВС РФ были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран.