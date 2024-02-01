Собака Фрей разрушил планы украинцев, которые решили "форсировать" ночью Тису (видео)

Четвероногий помощник служит в ГПСУ. Он помешал молодым людям, которые собрались бежать в Венгрию.

Четвероногий "пограничник" помешал двум украинцам нарушить закон. Они спланировали "форсировать" Тису. Деталями инцидента 1 февраля поделилась пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщили в ГПСУ, молодые люди решили пробраться к реке Тиса, чтобы через нее нелегально попасть в Венгрию. К "вылазке" мужчины подготовились — надели спасательные жилеты и нашли две резиновые лодки.

Однако все планы нарушителей испортил Фрей. Речь идет о служебной собаке, которая помогает пограничному наряду.

В ГПСУ обнародовали кадры с места событий. На них видно, что беглецов поймали в темное время суток, то есть, вероятно, они планировали "форсировать" Тису ночью.

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ

"В отношении нарушителей составили админпротоколы. Круг причастных лиц устанавливается", — добавила пресс-служба.

Напомним, на Закарпатье поймали украинца, который собирался бежать из страны через горы. Нарушителю удалось удивить пограничников методом, как он спрятал документы. Позже на допросе мужчина признался, что пришел к такому неординарному решению самостоятельно.

Также 1 февраля в ГПСУ показали кадры с первыми эмоциями украинских защитников после освобождения из плена. Один из освобожденных бойцов поделился, что "свобода — это счастье, которое никто, пока не потеряет эту свободу, не осознает на самом деле".