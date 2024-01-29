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Военный Фокус Российско-украинская война

"Зарыл" паспорт под запеканкой: на Закарпатье поймали необычного "путешественника" (видео)

государственная пограничная служба, пересечение границы, выезд за границу, уклонисты, бегство за границу
Фото: ГПСУ | Мужчина заверил, что спрятать паспорт среди еды придумал сам

Украинцу удалось поразить пограничников методом, по которому он спрятал свои документы. Он признался правоохранителям, что придумал это сам.

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Пограничники отдела "Деловое" на Закарпатье задержали 22-летнего жителя Кривого Рога, который хотел через горы сбежать в Румынию. Деталями инцидента 29 января поделилась пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным ГПСУ, мужчина насмотрелся в интернете видео с инструкциями по горному туризму. Тогда он самостоятельно составил себе маршрут из Украины в Румынию и отправился в "путешествие" по высокогорью.

Нарушитель взял с собой паспорт, но спрятал его на случай встречи с пограничниками. Документ, упакованный в полиэтилен, был сложен в контейнер с едой.

"Конечной целью зарубежного путешествия украинца должна была стать Германия", — рассказали в ГПСУ.

На видео, опубликованном пресс-службой видно, что мужчина спрятал паспорт под запеканкой. Сам документ он предусмотрительно положил в канцелярский файл — очевидно, чтобы не испортился.

Беглец на кадрах признается, что о таком методе сокрытия документов ему никто не подсказывал. Рассказал, что придумал это сам.

Пограничники составили протокол о попытке незаконного пересечения границы. Дело направили в суд.

Напомним, в начале января в Украине схватили иностранца. Он и его "клиент" должны были бежать из страны через Днестр, но все планы испортили тепловизор и моторная лодка.

Также в начале января в ГПСУ поделились кадрами, на которых украинец пытается сбежать из страны. Мужчина вел трансляцию в интернете, и не смог переплыть реку.