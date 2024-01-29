"Зарив" паспорт під запіканкою: на Закарпатті спіймали незвичайного "мандрівника" (відео)

Українцю вдалося вразити прикордонників методом, за яким він сховав свої документи. Він зізнався правоохоронцям, що вигадав це сам.

Related video

Прикордонники відділу "Ділове" на Закарпатті затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який хотів через гори втекти в Румунію. Деталями інциденту 29 січня поділилась пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

За даними ДПСУ, чоловік надивився в інтернеті відео з інструкціями щодо гірського туризму. Тоді він самостійно склав собі маршрут з України до Румунії та вирушив у "подорож" високогір’ям.

Порушник взяв з собою паспорт, але сховав його на випадок зустрічі з прикордонниками. Документ, запакований у поліетилен, був складений у контейнер з їжею.

"Кінцевою метою закордонної мандрівки українця мала стати Німеччина", — розповіли у ДПСУ.

На відео, опублікованому пресслужбою видно, що чоловік сховав паспорт під запіканкою. Сам документ він завбачливо поклав у канцелярський файл — очевидно, щоб не зіпсувався.

Утікач на кадрах зізнається, що про такий метод приховування документів йому ніхто не підказувався. Розповів, що вигадав це сам.

Прикордонники склали протокол про спробу незаконного перетину кордону. Справу скерували в суд.

Нагадаємо, на початку січня в Україні схопили іноземця. Він та його "клієнт" мали тікати з країни через Дністер, але усі плани зіпсували тепловізор та моторний човен.

Також на початку січня у ДПСУ поділились кадрами, на яких українець намагається втекти з країни. Чоловік вів трансляцію в інтернеті, і не зміг переплисти річку.