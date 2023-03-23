Хотів втекти в Румунію: на Закарпатті втопився ухилянт, — ДПСУ

За даними прикордонників, під час спроби нелегально перетнути кордон із Румунією, потонув 23-річний чоловік із Буковини.

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Прикордонники знайшли тіло мешканця Буковини, який намагався незаконно перетнути кордон через річку Тиса до Румунії. Разом із ним знайшли загорнуті в поліетилен закордонний паспорт і посвідчення водія. Про це сьогодні, 23 березня, повідомила Держприкордонслужба.

Тіло знайшли під час штатного обходу території. Загиблим виявився 23-річний чоловік із Буковини.

На Закарпатті потонув порушник кордону Фото: Державна прикордонна служба

"Перевіряючи надану румунськими колегами інформацію про ймовірну загибель уночі людини в річці, близько 7.30 прикордонний наряд від відділу "Солотвино" побачило посеред річки тіло, яке зачепилося за невідому перешкоду й було на поверхні води", — йдеться в повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ.

Чоловік став уже 15 потопельником, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконно залишити територію України.

Водночас 21 березня міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення про запровадження так званих "листів сприяння" для виїзду за кордон художників, артистів, музикантів і журналістів чоловічої статі під час воєнного стану.

Станом на 15 березня співробітники Державної прикордонної служби України затримали понад 15 тисяч осіб, які порушили правила перетину державного кордону.

16 лютого в Держприкордонслужбі також повідомляли, що четверо чоловіків намагалися залишити країну на надувному матраці через річку Прут. За даними відомства, правопорушники прямували в Румунію.