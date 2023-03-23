Хотел убежать в Румынию: на Закарпатье утонул уклонист, — ГПСУ

По данным пограничников, при попытке нелегально пересечь границу в Румынию утонул 23-летний мужчина из Буковины.

Related video

Пограничники нашли тело жителя Буковины, пытавшегося незаконно пересечь границу через реку Тиса в Румынию. Вместе с ним нашли завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение. Об этом сегодня, 23 марта сообщила Госпогранслужба.

Тело нашли при штатном обходе территории. Погибшим оказался 23-летний мужчина из Буковины.

На Закарпатье утонул нарушитель границы Фото: Госпогранслужба

"Проверяя предоставленную румынскими коллегами информацию о вероятной гибели ночью человека в реке, около 7.30 пограничный наряд от отдела "Солотвино" увидел посреди реки тело, которое зацепилось за неизвестное препятствие и находилось на поверхности воды", — говорится в сообщении Западного регионального управленния ГПСУ.

Мужчина стал уже 15 утопленником, погибшим в водах Тисы при попытке незаконно покинуть территорию Украины.

Тем временем, 21 марта министерство культуры и информационной политики приняло решение о введении так называемых "писем содействия" для выезда за границу художников, артистов, музыкантов и журналистов мужского пола во время военного положения.

По состоянию на 15 марта сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали более 15 тысяч лиц, нарушивших правила пересечения государственной границы.

16 февраля, в Госпогранслужбе также сообщали, что четверо мужчин пытались покинуть страну на надувном матрасе через реку Прут. По данным ведомства, правонарушители направлялись в Румынию.