Третья мировая уже началась: омбудсмен про схожесть войны в Украине и Израиле (видео)

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Киев и Иерусалим имеют одинаковых агрессоров, поэтому демократический мир должен сделать все, чтобы правильно остановить противостояние.

Война в Украине и Израиле имеет много общего, ведь по сути — агрессоры одни и те же. Такое мнение озвучил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью для "Голос Америки".

По его мнению, если мир будет помогать Украине, тогда безопасность будет обеспечена, однако в целом — Третья мировая война уже началась, считает омбудсмен.

"С одной стороны, страны, которые воюют против Украины. Это страны диктаторских режимов — Россия, Беларусь, Иран, Северная Корея и страны, которые сознательно помогают РФ избежать санкций или покупают в больших объемах российскую нефть и газ. С другой стороны — это страны демократического выбора: Украина и все, кто нам помогает", — заявил Дмитрий Лубинец.

Что касается войны в Израиле, продолжает уполномоченный по правам человека, то это является продолжением войны в Украине. Дело в том, что террористов обучали бойцы ЧВК "Вагнер", а оружие поставлял Иран. Также причастна Северная Корея, ведь у Украины уже есть подтверждение факты продажи ракет России.

В связи с этим мир должен реагировать более решительно, чтобы была возможность противостоять агрессорам.

"Какая реакция со стороны мира? Опять глубокое беспокойство? Опять успокоение себя, что "мы не можем ничего сделать"? Ищите новые подходы. Мы, украинцы, продолжим воевать за себя и за вас. Вы, когда нам помогаете, помогаете и себе. Потому что пока россияне и остальные воюют у нас — они заняты нашей армией", — продолжает Дмитрий Лубинец.

Напомним, 2 января сообщалось, что Дмитрий Лубинец просил омбудсменов мира призвать правительства усилить ПВО Украины. Уполномоченный подчеркнул, что РФ направляет свои удары по объектам гражданской инфраструктуры, которые регулярно обеспечивают украинских граждан теплом, электричеством и водой. Делается это для того, чтобы "население страдало и вымирало".