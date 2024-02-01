Время зависит от погоды: США нанесут серию ударов по Ираку и Сирии, — CBS

Запланированные удары должны стать ответом на атаки по американским объектам. В Вашингтоне объяснили, что хотят подождать лучшей погоды, чтобы не пострадали гражданские.

В США приняли решение нанести удары по объектам на территории Ирака и Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщили 1 февраля в CBS News.

Неназванные официальные лица США подтвердили, что Вашингтон одобрил целую серию ударов. Все они будут нанесены в течение нескольких дней. Целями станут иранские бойцы и военные объекты, размещенные в Ираке и Сирии.

В материале отмечается, что атака станет ответом на удары ракетами и беспилотниками, ранее направленные против США. В частности, 28 января в Иордании вблизи сирийской границы погибли трое американских военнослужащих.

Анонимные чиновники рассказали, что основным фактором в определении времени ударов США будет погода. Американские силы могут атаковать и при плохих погодных условиях, но предпочитают иметь хорошую видимость. Это должно стать "предохранителем" от непреднамеренного поражения гражданских.

В СМИ отметили, что ряд поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке в последнее время усилили свои нападения на связанные с США и Израилем организации. Все это происходит на фоне войны между Израилем и боевиками ХАМАС.

"Иран является жизненно важным сторонником ХАМАСа и многих других группировок, которые он поддерживает в регионе, включая повстанцев-хуситов в Йемене, которые атаковали корабли в Красном море и Аденском заливе, и Хезболлу в Ливане, которая участвует в регулярных перекрестных нападениях", — добавили журналисты.

Напомним, 28 января в Иордании в результате удара беспилотника погибли трое американских военных, еще десятки получили ранения. Президент США Джо Байден тогда заявил, что страна "даст ответ".

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден подтолкнул мир к Третьей мировой войне. Он обвинил лидера в предоставлении Ирану "миллиардов долларов", которые пойдут на "кровопролитие".

30 января в СМИ информировали, что Байден еще обдумывает ответные меры на смертоносную атаку БПЛА.