"Это не смертник": майор НГУ высказался о мобилизации немотивированных людей (видео)

По словам командира батальона "Свобода" Петра Кузика, жесткие методы вербовки снимут только проблему количества войск, однако для эффективного уничтожения врага нужна мотивация и соответствующая подготовка.

Всем мобилизованным гражданам необходимо честно предоставлять информацию о том, что их ждет, какие задачи они будут выполнять. Об этом сказал майор НГУ и командир батальона "Свобода" Петр Кузик в интервью каналу "Київ24" 1 февраля.

Кузик поделился своим мнением о мобилизации, отметив, что методы "пожестче" снимут только первую проблему. Речь идет о количественном пополнении армии.

"А дальше ко мне будет приходить немотивированные люди, с которыми мне нужно будет работать на полигоне, которых мотивировать", — сказал он.

Военный отметил, что боец может быть эффективным, если он прошел серьезную подготовку и у него есть все средства для уничтожения врага и обеспечения своей жизни. Однако, по его мнению, самое главное – это воля и стремление к защите страны.

"Тогда это не смертник, которого посылают в окопы на мясо – это серьезная боевая единица, который не просто умеет выживать и выживает, а который уничтожает врага очень эффективно", — объяснил Кузик.

Напомним, ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий в интервью Фокусу от 1 февраля сказал, что в начале широкомасштабного вторжения в ВСУ были довольно большие потери, но сейчас ситуация настолько улучшилась, что можно их обнародовать.

Ранее, 28 января, бывший командир 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник заявил, что украинские мужчины, бежавшие за границу во время полномасштабного вторжения России, являются "обычными трусами", которых нужно лишить права голоса в Украине.