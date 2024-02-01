Новая философия: в 2024 году Украине нужно сосредоточиться на 3 вещах, — Залужный

По словам Главнокомандующего ВСУ, необходимо уметь пользоваться возможностями, которые предоставляются новыми условиями противостояния. Это поможет остановить агрессию РФ и обезопасит от нее в будущем.

Война в Украине продолжается и украинские военные продолжают вести борьбу с российскими оккупантами, используя при этом различные методы. В статье для CNN Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, на чем в ближайший год необходимо сосредоточиться военным.

По его словам, большую роль отыгрывает время и именно этот фактор чаще всего является решающим на войне. В наступившем году Украине необходимо сосредоточить свои усилия на трех вещах, которые и могут привести страну к победе:

создание систем обеспечения Сил обороны высокотехнологическими средствами;

введение новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;

в короткие сроки учиться пользоваться новыми возможностями ведения боевых действий.

В итоге, продолжает Главнокомандующий ВСУ, в современных условиях украинские защитники обладают возможностями, которые позволяют не просто уничтожать противника, но и обеспечивают полноценное существование своей страны.

"Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальный урон, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем", — подытожил Валерий Залужный.

Напомним, в этой же статье Валерий Залужный рассказал, какая стратегия поможет Украине победить. По его словам, у каждой войны есть своя уникальная стратегия, однако проблема состоит в том, что ее необходимо правильно выстроить. Соответственно, украинской стороне сейчас крайне важно следить за техническим прогрессом, который сильно может изменить дальнейший ход войны.

Также Главнокомандующий ВСУ, заявлял, что беспилотники могут помочь Украине выйти с позиционной войны. По его мнению, если правильно применять дроны на поле боя, то это значительно уменьшит потери. Соответственно, необходимо пользоваться возможностями прогресса, которые экономят ресурсы.