"Не одно и то же": Дикий нашел несправедливость в законопроекте про мобилизацию (видео)

По словам бывшего командира взвода "Айдар", 36 месяцев во Львовском ТЦК и такой же срок в Авдеевке — абсолютные разные вещи. Он считает, что авторы законопроекта могли бы это учесть и провести перерасчет.

В Украине вскоре могут принять новый закон про мобилизацию, проект которого был накануне подан Кабинетом министров в Верховную Раду. В нем есть пункт о сроке службы, который прокомментировал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Украинской правды".

По его словам, если брать прописанные в законопроекте 36 месяцев службы, то у разных военнослужащих они могут отличаться, ведь кто-то находится в далеком тылу, а кому-то приходится находиться непосредственно на линии столкновения.

"Могли бы учесть то, что 36 месяцев службы во Львовском ТЦК, или 36 месяцев службы деловодом строевой части, или даже 36 месяцев реальной боевой работы по охоте на "Шахеды" — абсолютно не одно и то же, что 36 месяцев в Крынках, Авдеевке", — заявил Евгений Дикий.

Он считает, что норма в полтора года вполне вменяемая, однако должна быть дополнена одной строчкой, которая предусматривает, что гражданам, которые находятся на фронте, сутки будут считаться за 2 или 3 дня. Тогда половина проблемы демобилизации будет адекватно решена, говорит Евгений Дикий.

Законопроект про мобилизацию: наказания для уклонистов

Вторая проблема новой версии законопроекта заключается в том, что за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) уклонистам ничего серьезного не грозит. В прошлом документе от Кабмина наказания были более жесткими, считает бывший командир взвода "Айдар".

Дело в том, что призвать украинца можно лишь после того, как он прошел ВВК и был признан годным к службе. Если поступил отказ — закон ничего не предусматривает.

"Предыдущая версия (законопроекта, — ред.) хотя бы одну эту дырку закрывала. В прошлой версии была норма про криминализацию отказа от прохождения ВВК", — говорит Евгений Дикий.

При этом люди, которые не стоят на военном учете и игнорируют повестки максимум, что могут получить — мелкое административное правонарушение, говорит военный. Наказание будет в виде штрафа в 1700 гривен. В прошлой версии документа сумма штрафа была значительно выше, но эту норму оттуда убрали.

Если брать в учет ограничения, которые грозят уклонистам в виде блокировки банковских карт и запрета на вождение, то они слишком простые, как считает Евгений Дикий.

Напомним, 31 января сообщалось, что вопросы к новому законопроекту про мобилизацию также есть у заместителя главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева. По его словам, опубликованный документ нуждается в доработке, однако его уже можно рассматривать.