Быстрее и качественнее: в Минобороны назвали плюсы электронного кабинета призывника (видео)

По словам представителя оборонного ведомства Иллариона Павлюка, при формировании бригад будут учитывать специальности военнообязанных граждан. Это значительно упростит организационные вопросы.

Электронный кабинет призывника, который сейчас хотят полноценно внедрить в Украине, позволит более качественно группировать бригады военных. Такое мнение озвучил начальник управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона 1 февраля.

По его словам, при использовании электронного кабинета призывника существенно упростится система отбора в армию, ведь там будут учитывать специальность человека.

"Появление электронного кабинета — очень удобный механизм для всех. Здесь надо понимать, что если мы добились ситуации, когда обновление данных массовое, потому что это можно сделать дома с компьютера, нам тогда значительно проще организовать систему, когда человек, который имеет специализацию механика-водителя, будет соответствующие задачи выполнять в армии", — заявил Илларион Павлюк.

Отдельно представитель Министерства обороны заявил, что использование современных технологий позволит сильно сократить количество ошибок, во время которых могли призывать граждан, которые не являются пригодными.

Что касается страха украинцев о том, что после обновления данных в электронном кабинете призывника их "мгновенно заберут в армию", то беспокоиться не нужно. Илларион Павлюк заявил, что в стране сейчас намного больше военнообязанных граждан, чем необходимо в Вооруженных силах.

"Просто этот процесс станет значительно более качественным, значительно более удобным… Сейчас идет война и это обязанность всех, мы делаем все для того, чтобы процесс присоединения к армии был более удобным, прозрачным, быстрым, качественным для армии", — подытожил начальник управления печати и информации Минобороны в эфире телемарафона.

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Напомним, 22 января сообщалось, когда в Украине запустят электронный кабинет военнообязанного. По словам заместительницы министра обороны Екатерины Черногоренко, после запуска электронной системы украинцев не будут беспокоить лишними повестками. Министерство уже перевело бумажные данные в цифровые и планирует предоставить гражданам период для обновления информации о себе.