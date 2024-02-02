"Выигрывает только Россия": увольнение Залужного вызовет негативную реакцию украинцев, — WP

По словам журналистов, Москва может воспользоваться негативными последствиями, которые вызовет решение отстранить Залужного от обязанностей командующего ВСУ.

Решение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о котором начали писать СМИ, может вызвать негативную реакцию среди украинцев. Это касается как гражданских, так и военных. Об этом сообщило издание Washington Post.

По словам журналистов, Москва может воспользоваться негативными последствиями, которые вызовет решение отстранить Залужного от обязанностей командующего. Это также может нанести удар по моральному духу солдат на передовой. В особенности потому, что публичного объяснения такого решения – не было.

Как рассказал журналистам неназванный высокопоставленный военный, Залужного уважают как солдаты, так и гражданские.

"В этой ситуации выигрывает только Россия", — сказал он.

По словам анонимного высокопоставленного чиновника, Залужный поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговоре генерал рассказал о проблемах, которые в любом случае унаследует его преемник.

Так, как сообщается, любой новый командующий по-прежнему будет сражаться с более крупным противником в лице армии РФ. Новому командующему по-прежнему потребуется значительный приток дополнительных солдат, чтобы восполнить потери и соответствовать плану России по отправке в бой еще 400 000 военнослужащих. Украинским силам все равно понадобится больше оружия, боеприпасов, транспортных средств и прочей техники.

Источник рассказал, что Залужный не злился на свое увольнение. Однако шанс, что президент Украины может изменить курс, все еще остается.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский хотел отстранить Залужного, но Буданов и Сырский выступили против. В издании утверждают, что главнокомандующий ВСУ еще несколько недель назад якобы хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины отказал ему в этом.