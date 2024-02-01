"Уже не секрет": офицер ВСУ назвал возможные претензии Зеленского к Залужному (видео)

По словам Игоря Лапина, говоря о возможных претензиях президента к главнокомандующему ВСУ, нужно смотреть на их первоначальную причину.

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Офицер ВСУ и народный депутат VIII созыва Игорь Лапин считает, что предполагаемое увольнение Валерия Залужного может быть связано с высокими рейтингами главнокомандующего ВСУ и военных в целом. Об этом он сказал в интервью "Еспресо" 1 февраля.

По мнению экс-нардепа, говоря о возможных претензиях Зеленского к Залужному, нужно искать их первоначальную причину.

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"Если говорить откровенно, потому что ни для кого уже не секрет, что разное видение элементов подготовки к войне между Зеленским и Залужным повлекло за собой соответствующие тезисы", — считает офицер.

Военный заявил, что перед началом полномасштабной войны главнокомандующий ВСУ настаивал на мобилизации резервов первой очереди и развертывании сил терробороны, однако его требования не были выполнены. По его словам, из-за этого первая волна наиболее мотивированной пехоты "была похоронена в украинской земле".

"Поэтому вопрос дальнейшей ответственности будет нести на себе тот, кто возьмет на себя первый удар. А что было первым ударом? Плохая подготовка ВСУ или неумелое руководство армией? На этом в принципе можно ставить точку", — сказал Лапин.

Лапин о возможной отставке Залужного

По словам Лапина, после отражения первого российского нашествия, когда ВСУ освободили Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и правобережье Херсонской области, рейтинги военных и ВСУ достигали 90%.

"Зеленский мог бы сказать, что имеет другое видение на руководство ВСУ, что Залужный, например, не справился с такой-то ситуацией, поэтому он его меняет. И это было бы честно по отношению к людям. Но что же он скажет, что Залужный не справился с рейтингами Зеленского?", — сказал экс-нардеп.

Слухи об увольнении Залужного: что известно

Напомним, 29 января ряд украинских СМИ сообщили, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог быть снят со своей должности. Спустя некоторое время в Telegram-канале Минобороны Украины появилось сообщение с обращением ко всем журналистам: "Нет, это не правда".

При этом американская газета The Washington post со ссылкой на свои источники сообщила, что на совещании 29 января Зеленский сообщил Залужному, что увольняет его. Источник издания также заявил, что главнокомандующему была предложена другая должность, которую он отклонил.

По данным The Economist, Зеленский предложил Залужному занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

В свою очередь The Times пишет, ссылаясь на неназванных высших офицеров, что президент отменил свое решение об увольнении главнокомандующего из-за давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров.